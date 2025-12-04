«مورو» تعزز التحول الرقمي في المدن الذكية

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، تهدف إلى دفع تطوير وتنفيذ مبادرات المدن الذكية، ومراكز القيادة الموحّدة، ومراقبة البنى التحتية الحيوية، وحلول إنترنت الأشياء في مختلف أنحاء المنطقة.

وأفاد بيان، أمس، بأن هذه الشراكة تأتي لتجمع بين قدرات «مورو» في البنى التحتية الرقمية المتقدمة وتقنيات إنترنت الأشياء، وخبرة «بي دبليو سي» العالمية في مجالات الثقة الرقمية واستراتيجيات المدن الذكية والأمن السيبراني، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لبناء مدن ذكية مترابطة ومستدامة.