إضافة 360 وحدة سكنية فاخرة جديدة إلى «سيتي ووك»

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، إطلاق المرحلتين الجديدتين «كريستلين 4» و«كريستلين 5»، ضمن مشروع «سيتي ووك كريستلين»، ما يضيف لمنطقة «سيتي ووك» 360 وحدة سكنية فاخرة جديدة ويعزز مكانتها بوصفها واحدة من أبرز الأحياء الحضرية العصرية في دبي.

وبحسب بيان، صدر أمس، تتألف كل مرحلة من برجين متوسطَي الارتفاع تحيط بهما حدائق ونوافير، مع إطلالات مفتوحة على أفق دبي.

وسيضم «كريستلين 4»، 201 وحدة سكنية، في حين يوفر «كريستلين 5» ما مجموعه 159 مسكناً، متضمناً مجموعة من الشقق التي تراوح بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم، إضافة إلى وحدات خاصة مزدوجة الارتفاع وشقق «دوبلكس» من أربع غرف نوم مع «تراسات» خاصة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يعد كل من (كريستلين 4) و(كريستلين)، خطوة مهمة في مسار التطوير المتواصل لمنطقة (سيتي ووك)، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الأحياء العصرية ذات الطابع المعماري الفريد في دبي».

وأضاف: «تجسد هاتان المرحلتان الجديدتان التزام (مِراس) بتشييد وجهات استثنائية ترتقي بجودة الحياة اليومية، وترسي معايير جديدة لبيئات سكنية مدروسة قائمة على تجارب معيشية متميزة».