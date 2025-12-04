«مساكن دبي ريت» يسجل أداء قوياً في 9 أشهر

أعلن صندوق «مساكن دبي ريت» الاستثماري العقاري، وتديره شركة «دي إتش إيه إم» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، تسجيل أداء تشغيلي قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ووفقاً للنتائج، فقد ارتفعت الإيرادات بمعدل 10% على أساس سنوي، انعكاساً لنمو أسعار الإيجار، وزخم أنشطة التأجير، واستراتيجيات التأجير الفعالة ضمن مجمعات الصندوق السكنية، كما ارتفع متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير ومؤجرة بنسبة 7% سنوياً.

بدورها، بلغت القيمة الإجمالية للأصول نحو 23 مليار درهم، كما في 30 سبتمبر 2025، مؤكِّدةً جودة المحفظة وحجمها وتنوّعها بوصفها من أكبر محافظ المجمعات السكنية المخصصة لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي، وحافظ الصندوق على متوسط معدل إشغال بلغ 98% عبر جميع المجمعات السكنية (+2 نقطة مئوية سنوياً).

وبحسب بيان للصندوق، فقد بلغ معدل الاحتفاظ بالمستأجرين على مستوى المحفظة، والمُعلن عنه على أساس ربع سنوي، نسبة احتفاظ قدرها 97% في كل من الربع الأول، والثاني، والثالث من العام الجاري، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع مستويات رضا المستأجرين ومعدلات تجديد العقود.

واستقرت نسبة صافي التمويل إلى القيمة السوقية للأصول عند 4%، بما يعكس إدارة مالية منضبطة واستراتيجية تمويل حصيفة تدعم متانة المركز المالي والميزانية العمومية للصندوق.

وقال المدير العام لشركة «دي إتش إيه إم» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، أحمد السويدي: «تؤكّد نتائجنا خلال الشهر التسعة الأولى من عام 2025 مكانة صندوق (مساكن دبي ريت) بصفته من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي، بل تُبرز قوة الطلب وعمقه وجودته عبر مختلف أصول محفظتنا».

وأضاف: «بعدما نجحنا في تسجيل متوسط معدل الإشغال بنسبة 98%، مع تحقيق معدل احتفاظ بالمستأجرين عند 97% على مدار العام، فإننا بذلك نواصل تنفيذ استراتيجيتنا التشغيلية بكفاءة وفاعلية عالية، ويستند هذا الأداء إلى أسس إيجارية راسخة في دبي، مدفوعة بجملة من العوامل الرئيسة في مقدمتها النمو السكاني المستمر، ومبادرات الإقامة طويلة الأجل، بجانب مكانة الإمارة الراسخة بوصفها وجهةً عالميةً رائدة للعيش والاستثمار».