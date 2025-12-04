«طيران الإمارات» تُطلق تذكرة «إيميريتس آسيا باس»

أطلقت شركة طيران الإمارات منتج سفر جديداً يمنح العملاء مزيداً من الراحة لاستكشاف دول جنوب شرق آسيا، وذلك من خلال تذكرة «إيميريتس آسيا باس» التي صُممت للمسافرين الباحثين عن تجارب متنوعة وبرامج سفر مرنة، مع تبسيط التنقل بين وجهات عدة، ضمن حجز واحد يجمع بين الراحة والقيمة والمرونة.

وأفادت الناقلة، في بيان، أمس، بأن تذكرة «إيميريتس آسيا باس» تتيح للعملاء حجز وتصميم برامج سفر متعددة، تشمل تايلاند وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا وكمبوديا وسنغافورة ولاوس، عبر تذكرة واحدة، مشيرة إلى أنه سواء كان المسافرون يرغبون في الانطلاق نحو جزر هادئة، أو زيارة معالم ثقافية، أو استكشاف المدن، فإنه التذكرة تُمكّنهم من الانتقال بين الوجهات بسلاسة، واستكشاف المنطقة بالطريقة التي تناسبهم.

وأضافت أن تذكرة «إيميريتس آسيا باس» تمنح العملاء مرونة كاملة في تخطيط رحلاتهم، بما يتوافق مع تفضيلاتهم الشخصية، فضلاً عن إمكانية الجمع بين وجهات آسيوية متعددة، وحتى زيارة المدينة ذاتها أكثر من مرة.

وأوضحت الناقلة أنه يمكن للعملاء اختيار عدد الرحلات الذي يناسبهم، من رحلة واحدة إلى 10 رحلات، ضمن منطقة جنوب شرق آسيا، وتصميم برنامج سفر يتماشى مع أسلوبهم وجدولهم الزمني.

وبيّنت أن هذه التذكرة تتوافر للعملاء الذين يحجزون رحلة دولية مع «طيران الإمارات» إلى كمبوديا وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام أو لاوس، سواء تم الحجز مباشرة عبر الناقلة أو مراكز الاتصال أو مكاتب المبيعات أو عبر وكلاء السفر، لافتة إلى أن هذا الحل الجديد يُتيح للمسافرين إمكانية إدارة جميع رحلاتهم عبر منصة واحدة، من دون الحاجة إلى شراء تذاكر متعدّدة من شركات طيران مختلفة.

وذكرت «طيران الإمارات» أن مدناً مثل سنغافورة وبانكوك وكوالالمبور، تُعدّ بوابات لاستكشاف المنطقة، بفضل رحلات الربط التي يتم تسييرها بالتعاون مع شركتَي «طيران بانكوك» و«باتيك إيرماليزيا»، مشيرة إلى أن خدماتها تُسهم في تسهيل حركة السفر بين تايلاند وفيتنام وكمبوديا، ما يُوسّع نطاق خيارات السفر داخل منطقة جنوب شرق آسيا.

تفعيل اتفاقية «الإنترلاين» مع «طيران الباهاما»

أعلنت شركة طيران الإمارات تفعيل اتفاقية شراكة «الإنترلاين» مع «طيران الباهاما»، الناقلة الوطنية لجزر الباهاما، لتوفير خيارات سفر سلسة للعملاء المتجهين إلى جزر الباهاما، وتتيح الشراكة بين الناقلتين لـ«طيران الإمارات» توسيع نطاق خدماتها في منطقة الكاريبي، حيث سيتمكن عملاؤها من السفر عبر «طيران الباهاما»، من خلال مطارين في ولاية فلوريدا إلى وجهتين داخل جزر الباهاما، هما: ناسو في جزيرة بارادايس، وفريبورت في جزيرة غراند باهاما.

وجرى تفعيل الاتفاقية عقب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الناقلتين، في يونيو الماضي، ويمكن الآن لمسافري «طيران الإمارات» حجز رحلتهم بالكامل من أي نقطة ضمن شبكة الناقلة إلى أورلاندو أو ميامي، ثم متابعة السفر إلى ناسو أو فريبورت، وكل ذلك عبر تذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة لكلتا الناقلتين.