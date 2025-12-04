11مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية في «دبي الدولي» خلال ديسمبر

سجل مطار دبي الدولي، خلال ديسمبر الجاري، نحو 5.5 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية (11 مليون مقعد في الاتجاهين)، ليتصدر بذلك مطارات العالم، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، وفقاً للتقرير الدوري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «دبي الدولي» بقي أكثر مطارات العالم ازدحاماً في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 4% في السعة المقعدية، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وواصل مطار دبي تحقيق مكاسب قوية، مقارنة بمستويات العام الماضي، حيث ارتفعت السعة المقعدية في المطار بمعدلات نمو متواصلة منذ بداية العام الجاري، وسجل مستوى قياسياً في ذروة صيف العام، ومستوى قياسياً خلال ديسمبر الجاري.

وتأتي هذه الزيادة في السعة المقعدية بمطار دبي الدولي مع رفع شركات الطيران عملياتها التشغيلية بشكل مستمر، تزامناً مع ذروة الطلب في ديسمبر، بسبب موسم الأعياد والإجازات، بعد أن سجل أداء قوياً في حركة المرور الدولية على مدار عام 2024، والأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وتخطت السعة المقعدية في مطار دبي، حاجز خمسة ملايين مقعد في جميع الأشهر منذ بداية العام الجاري باستثناء فبراير، حيث سجل المطار 5.3 ملايين مقعد خلال يناير و4.78 ملايين في فبراير، ليرتفع العدد إلى 5.16 ملايين في مارس، وخمسة ملايين في أبريل، و5.2 ملايين في مايو، و5.1 ملايين في يونيو، و5.28 ملايين في يوليو، و5.34 ملايين في أغسطس، و5.1 ملايين في سبتمبر، و5.35 ملايين مقعد في أكتوبر، ليصل إلى نحو 5.3 ملايين مقعد في نوفمبر، وأخيراً 5.5 ملايين في ديسمبر الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الدولية، سجّل مطار دبي الدولي على مدار عام 2025، نحو 62.4 مليون مقعد (نحو 124.8 مليون مقعد في الاتجاهين).

وفي المؤشر الإجمالي (الرحلات الدولية والمحلية)، تصدّر مطار دبي الدولي قائمة مطارات العالم، وجاء مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الأميركي في المركز الثاني، مسجلاً 5.2 ملايين مقعد، تلاه مطار طوكيو هانيدا مسجلاً 4.6 ملايين مقعد، ومطار قوانغتشو باييون في المركز الرابع بنحو 4.4 ملايين مقعد، ولندن هيثرو خامساً بنحو 4.3 ملايين مقعد.

وفي مؤشر الرحلات الدولية فقط، جاء مطار دبي في المركز الأول تلاه مطار هيثرو لندن بنحو أربعة ملايين مقعد، ومطار سنغافورة في المركز الثالث بنحو 3.74 ملايين مقعد، ومطار سيؤول بنحو 3.7 ملايين مقعد، ومطار هونغ كونغ في المركز الخامس بنحو 3.5 ملايين مقعد.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مطارات دبي، فقد واصل مطار دبي الدولي تحطيم الأرقام القياسية لحركة المسافرين ربع السنوية في تاريخه الممتد 65 عاماً خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث استقبل 24.2 مليون مسافر بين يوليو وسبتمبر، بنمو بلغ 1.9%، مقارنة بالعام الماضي.

وأسهم هذا الأداء الاستثنائي خلال الربع الثالث في رفع إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 70.1 مليون مسافر، أي بزيادة قدرها 2.1% على الفترة نفسها من العام الماضي، كما وصلت حركة المسافرين خلال الـ12 شهراً المنتهية في سبتمبر إلى رقم قياسي بلغ 93.8 مليون مسافر.

. شركات الطيران في مطار دبي زادت عملياتها التشغيلية، تزامناً مع ذروة الطلب في ديسمبر.

. 124.8 مليون مقعد مجدول في مطار دبي خلال 2025.