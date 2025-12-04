«دبي لصناعات الطيران» تؤجر 10 طائرات «بوينغ»

أعلنت شركة «دبي لصناعات الطيران»، أمس، توقيع اتفاقات طويلة الأجل مع شركتَي «AJet» والخطوط الجوية التركية، لتأجير 10 طائرات جديدة من طراز «بوينغ 737-8»، مشيرة إلى أنه من المقرر تسليم الطائرات خلال عامَي 2026 و2027.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور: «يسعدنا أن نحظى بثقة الخطوط الجوية التركية التي تجمعنا بها علاقة راسخة تمتد لسنوات، لتزويدها بحلول تدعم احتياجات أسطول (AJet) المتنامي عبر هذه الطائرات المتطورة وعالية الكفاءة في استهلاك الوقود، وذلك تماشياً مع ما تشهده السوق التركية من تطور متسارع، حيث سجلت حركة الطيران فيها زيادة بنسبة 5.7% خلال النصف الأول من عام 2025، وفقاً لوزارة النقل التركية».

يذكر أن «دبي لصناعات الطيران» تمتلك حالياً وتُدير وتلتزم بامتلاك ما مجموعه 236 طائرة من طائرات «بوينغ»، بما في ذلك 119 طائرة من عائلة «737 ماكس».