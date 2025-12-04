توفير شواحن فائقة السرعة للمركبات الكهربائية بمحطات «إينوك» في الشارقة

أعلنت مجموعة «إينوك» إبرام شراكة مع «آيون»، ذراع «بيئة» للتنقل المستدام والمشروع المشترك بينها وشركة الهلال للمشاريع، بهدف طرح شواحن فائقة السرعة للمركبات الكهربائية العاملة بالتيار المستمر بمحطات خدمة «إينوك» في إمارة الشارقة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه بموجب الاتفاقية، حدّدت «إينوك» و«آيون» عدداً من المواقع الاستراتيجية في مناطق ذات حركة مرورية مرتفعة لإقامة نقاط الشحن ضمن محطات خدمة «إينوك»، حيث ستتولى «آيون» توريد وتركيب وتشغيل الشواحن الذكية عبر منصتها الرقمية المتكاملة، كما سيعمل الطرفان على استكشاف فرص التوسع مستقبلاً، لتوسيع نطاق الشبكة وتغطية مناطق إضافية في الإمارة.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «إينوك»، حسين سلطان لوتاه: «يُشكل التقدّم السريع الذي تحققه إمارة الشارقة في مجالي الاستدامة والابتكار، رافداً أساسياً لرؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد أكثر خضرة، وفخورون بأن نكون جزءاً من مسيرتها للتحول إلى نموذج يحتذى في التنقّل الذكي والريادة البيئية».

وأضاف: «من هذا المنطلق، تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع (آيون) التزامنا بتطوير بنية تحتية للطاقة تواكب متطلبات المستقبل، وتسريع وتيرة اعتماد حلول الطاقة النظيفة على مستوى الدولة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «آيون»، أمير ميلاد: «من خلال محطات (إينوك)، ستُسهل منظومتنا المتكاملة عملية نشر شواحن المركبات الكهربائية وتشغيلها واعتمادها وصيانتها بكفاءة عالية»، مشيراً إلى توفير تجربة سلسة لملاك المركبات الكهربائية.