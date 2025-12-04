شراكة تُمكّن الشركات العائلية من الحفاظ على ثرواتها وإرثها للأجيال التالية

أعلن مركز دبي المالي العالمي إبرام شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تمكين الشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية من الحفاظ على إرثهم وثرواتهم، وتنميتها للأجيال التالية ضمن «مركز الثروات العائلية» في المركز.

وبموجب شروط الاتفاقية الاستراتيجية، سيتعاون قسم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني، مع «مركز الثروات العائلية» في مركز دبي المالي العالمي، على تلبية الاحتياجات المتغيرة للأفراد ذوي الثروات الضخمة وشركاتهم العائلية، من خلال توفير أطر عمل خاصة، ونماذج حوكمة قوية، وهيكلة ضريبية، والتخطيط لتعاقب الإدارة، بما يضمن الاستدامة على المدى الطويل والحفاظ على الإرث واستمراريته عبر الأجيال المتعاقبة.

وسيستفيد «الإمارات دبي الوطني» من البنية التحتية ذات المستوى العالمي التي يتمتع بها «دبي المالي العالمي»، لتوفير برامج تعليمية وورش عمل وموارد أخرى مصممة خصيصاً لتركز على موضوعات رئيسة مثل: أفضل الممارسات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب الإدارة، والهياكل التنظيمية للمكاتب العائلية.

وتُسهم الاتفاقية الاستراتيجية في توحيد الأهداف المشتركة، وتأكيد التزام الجانبين المشترك بتوفير منظومة عمل قوية للشركات العائلية، بما يضيف قيمة كبيرة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة في «الإمارات دبي الوطني»، وأعضاء مركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»، فضلاً عن تعزيز مكانة «المركز» منصة للفكر الريادي، ودور البنك كمؤسسة مصرفية موثوقة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «تختار الشركات العائلية من مختلف أنحاء العالم دبي ومركز دبي المالي العالمي كمنصة موثوقة للنمو والابتكار والتخطيط للمستقبل، وباعتباره مركزاً عالمياً للأعمال العائلية، توفر دبي بيئة متقدّمة، بينما يُقدّم المركز هياكل عالمية المستوى وخدمات استشارية تُمكّن العائلات من حماية الثروات وبناء إرث مستدام». وأضاف: «يعكس تعاوننا مع (الإمارات دبي الوطني) التزام المركز بتمكين استراتيجيات إدارة الثروات العائلية المستدامة، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتطبيق أطر متقدمة لخطط تعاقب الإدارة في الشركات العائلية».

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، محمد البستكي: «يُمثّل إبرام الاتفاقية إنجازاً مهماً في التزامنا تجاه عملائنا من الخدمات المصرفية الخاصة».

وأضاف: «إننا نتفهم التعقيدات والتطلعات الفريدة للشركات العائلية، ومن خلال تعاوننا مع مركز دبي المالي العالمي، فإننا نوفر منصة شاملة للشركات العائلية تُتيح خبرات لا مثيل لها في الحوكمة، والتخطيط لتعاقب الإدارة والحفاظ على الثروات، كما يؤكد هذا التحالف التزامنا بتمكين عملائنا من الانتقال إلى المستقبل بثقة، وبما يضمن استمرارية إرثهم ونموه وازدهاره عبر الأجيال».

يذكر أن مركز دبي المالي العالمي يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والهياكل التي يمكن للشركات العائلية والأفراد ذوي الثروات الفائقة، الاستفادة منها لتلبية احتياجاتهم المختلفة، بما في ذلك التخطيط للخلافة، والحفاظ على الثروات، وحماية الأصول، وتعزيز الحوكمة، والاستثمار عبر الحدود، من خلال هياكل الحيازة والمكاتب العائلية والمؤسسات.

كما تتيح الشراكة توفير مزيد من الحلول المتكاملة لدعم هذه الأهداف، مع الاستفادة من الوصول المباشر إلى الموارد والمنتجات الخاصة من قسم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني.

1250 كياناً عائلياً

يضم مركز دبي المالي العالمي حالياً أكثر من 1250 كياناً عائلياً، بما في ذلك العديد من المؤسسات العالمية التي تُقدّم خدماتها للعملاء من الأفراد، كما تُدير 120 من أغنى العائلات - التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها - أصولاً تزيد قيمتها على 1.2 تريليون دولار على مستوى العالم، ما يُسهم بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات، حيث يُسهم قطاع الشركات العائلية بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف نحو 80% من القوى الوطنية العاملة.