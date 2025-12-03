مطار دبي الدولي يواصل تصدّره كأكبر محور للنقل الجوي في العالم

سجل مطار دبي الدولي خلال ديسمبر الجاري نحو 5.5 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية (11 مليون مقعد في الاتجاهين)، ليتصدر بذلك مطارات العالم، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، وفقاً للتقرير الدوري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها أن مطار دبي بقي أكثر مطارات العالم ازدحاماً في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 4% في السعة المقعدية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وواصل «دبي الدولي» تحقيق مكاسب قوية مقارنة بمستويات العام الماضي، إذ ارتفعت السعة المقعدية في المطار بمعدلات نمو متواصلة منذ بداية العام الجاري، وسجل مستوى قياسياً في ذروة صيف العام، ومستوى قياسياً خلال ديسمبر الجاري.

وتأتي هذه الزيادة في السعة المقعدية في مطار دبي الدولي مع رفع شركات الطيران لعملياتها التشغيلية بشكل مستمر تزامناً مع ذروة الطلب في ديسمبر، بالتزامن مع موسم الأعياد والإجازات، بعد أن سجل أداءً قوياً في حركة المرور الدولية على مدار عام 2024 والأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وتخطت السعة المقعدية في مطار دبي الدولي حاجز خمسة ملايين مقعد في جميع الأشهر منذ بداية العام الجاري باستثناء فبراير، حيث سجل المطار 5.3 ملايين مقعد خلال يناير و4.78 ملايين في فبراير، ليرتفع العدد إلى 5.16 ملايين في مارس، و5.0 ملايين في أبريل، و5.2 ملايين في مايو، و5.1 ملايين في يونيو، و5.28 ملايين في يوليو، و5.34 ملايين في أغسطس، و5.1 ملايين في سبتمبر، و5.35 ملايين مقعد في أكتوبر، ليصل إلى نحو 5.3 ملايين مقعد في نوفمبر، وأخيراً 5.5 ملايين في ديسمبر الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الدولية، سجّل مطار دبي الدولي على مدار عام 2025 نحو 62.4 مليون مقعد (نحو 124.8 مليون مقعد في الاتجاهين).

في المؤشر الإجمالي (الرحلات الدولية والمحلية) تصدّر مطار دبي الدولي قائمة مطارات العالم، وجاء مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الأميركي في المركز الثاني مسجلاً 5.2 ملايين مقعد، تلاه مطار طوكيو هانيدا مسجلاً 4.6 ملايين مقعد، ومطار قوانغتشو باييون في المركز الرابع بنحو 4.4 ملايين مقعد، ولندن هيثرو خامساً بنحو 4.3 ملايين مقعد.

وفي مؤشر الرحلات الدولية فقط جاء مطار دبي في المركز الأول تلاه مطار هيثرو لندن بنحو 4.0 ملايين مقعد، ومطار سنغافورة في المركز الثالث بنحو 3.74 ملايين مقعد، ومطار سيؤول بنحو 3.7 ملايين مقعد، ومطار هونغ كونغ في المركز الخامس بنحو 3.5 ملايين مقعد.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مطارات دبي، فقد واصل مطار دبي الدولي تحطيم الأرقام القياسية لحركة المسافرين ربع السنوية في تاريخه الممتد على 65 عاماً خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث استقبل 24.2 مليون مسافر بين يوليو وسبتمبر، بنمو بلغ 1.9% مقارنة بالعام الماضي. وساهم هذا الأداء الاستثنائي خلال الربع الثالث في رفع إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 70.1 مليون مسافر، أي بزيادة قدرها 2.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما وصلت حركة المسافرين خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر إلى رقم قياسي بلغ 93.8 مليون مسافر.