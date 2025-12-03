الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية

انخفضت أسعار الذهب، أمس، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، حيث أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وجني الأرباح في الأسعار، في وقت يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في ما يتعلق بالسياسة النقدية.

وتراجع الذهب 0.3% إلى 4218.71 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 4250.7 دولاراً.

وقال كبير محللي السوق لدى «كيه.سي.إم تريد»، تيم ووترر: «شهد الذهب أداء ضعيفاً الثلاثاء (أمس)، لكن الصورة الأساسية لم تتغير، إنها صورة تشمل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأميركية، والتي يجب أن تكون داعمة للذهب في ما يتعلق بالعائد»، وأضاف أن «الأسواق تتصرف بحذر، حيث لا يبدو أن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، يميل للتيسير بقدر بعض زملائه».

ولم يعلق باول، في خطاب ألقاه بجامعة ستانفورد في وقت متأخر، أول من أمس، على الاقتصاد أو السياسة النقدية.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي»، أن الأسواق تتوقع بنسبة 88% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، الأحد الماضي، إنه سيكون سعيداً بتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إذا وقع الاختيار عليه.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائداً، إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.3% إلى 57.24 دولاراً للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.9% إلى 1643.10 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.4% إلى 1419.5 دولاراً.