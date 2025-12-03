«أمرك» تُوقّع 3 مذكرات تفاهم مع الهيئة العربية للتصنيع في مصر

وقّع المركز العسكري المتقدّم للصيانة والإصلاح والعَمرة (أمرك)، ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة في أبرز مرافقها الصناعية في مصر، بهدف تعزيز التعاون في المجالات الصناعية والتقنية، وتطوير القدرات في مجالات مكونات وهياكل وأنظمة الطائرات، وتصنيع ومعالجة أجزاء المحركات، ودعم منظومات الطائرات المروحية.

جاء توقيع المذكرات الثلاث مع «مصنع الطائرات» التابع للهيئة، و«مصنع المحركات ومركز التصنيع الرقمي»، و«مصنع حلوان للصناعات المتطورة»، في إطار مشاركة «أمرك» ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات، في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025) بنسخته الرابعة التي تُعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية من الأول إلى الرابع من ديسمبر الجاري، بمشاركة كبريات الشركات العالمية في مجالات التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية.

ويأتي توقيع مذكرات التفاهم في إطار جهود «أمرك» لتوسيع شراكاته الصناعية، وتعزيز التعاون التقني في مجالات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، بما يدعم الجاهزية التشغيلية، ويُعزّز التكامل بين الجانبين في قطاع الطيران الدفاعي.

ويستعرض «أمرك» خلال مشاركته في «إيديكس مصر» نماذج لطائرات «F-16» و«C-130» التي تُقدّم لها خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، إلى جانب لقاء شركائه وزوار المعرض، للتعريف بقدراته الفنية المتقدمة وبحث فرص التعاون المشترك. وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، الدكتور ناصر حميد النعيمي، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات طيران أبوظبي، محمود الحاي الهاملي، بينما وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»، جاسم المرزوقي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء مختار عبداللطيف.

وقال النعيمي: «تُمثّل هذه الاتفاقيات خطوة متقدمة في مسار التكامل الصناعي، وتعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدفاعي مع شركائنا الاستراتيجيين وفي مقدمتهم مصر، حيث تتطلع إليها كأساس لبناء قدرات ذاتية متطورة تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وتُعدّ داعماً لتطوير بنية دفاعية قادرة على تحقيق جاهزية تشغيلية عالية، وتعزيز سلاسل الإمداد بما يدعم طموحاتنا المستقبلية».

من جانبه، قال الهاملي إن «هذه الاتفاقيات تعتبر بمثابة خطوة استراتيجية جديدة نحو توسيع شراكاتنا الإقليمية وبالأخص في السوق المصرية، لما تتمتع به من إمكانات وقدرات واعدة، لتتكامل مع خبراتنا التي نوفرها، وبنيتنا التحتية لتؤسس لشراكة طويلة الأمد، وتدعم جهودنا المستمرة لتطوير خدماتنا ضمن منظومة عمليات (أمرك) في دولة الإمارات».

بدوره قال المرزوقي: «تعكس مشاركتنا في (إيديكس 2025)، التزام (أمرك) بتوسيع حضورها الإقليمي الفاعل وتعزيز شراكاتها الدولية في قطاع الطيران العسكري، من خلال استعراض منظومتنا المتقدمة لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة التي تدعم جاهزية أساطيل الطائرات في المنطقة».