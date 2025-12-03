النمسا تدعم تحرير حركة التجارة العالمية

دعت وزيرة خارجية النمسا، بيآتا ماينل - رايزنغر، إلى بناء الجسور التعاون، والنظر إلى اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع دول السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) باعتبارها فرصة عظيمة للنمسا وأوروبا.

وأعلنت رايزنغر دعمها لحرية حركة التجارة العالمية، وحثت التحالف الحاكم في النمسا على الموافقة على اتفاقية «ميركوسور»، التي تؤسس لإنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة، تضم نحو 700 مليون نسمة.

وحذّرت من العواقب المترتبة على فشل اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا الجنوبية، التي لاتزال بحاجة إلى موافقة مجلس الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين.