«مجموعة الإمارات»: توظيف 35 شخصاً يومياً على مدار 4 سنوات

سجلت «مجموعة الإمارات» نمواً لافتاً في قاعدة موظفيها خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك مع ارتفاع عدد العاملين في المجموعة من 73 ألفاً و571 موظفاً في نهاية سبتمبر 2021، إلى 124 ألفاً و927 موظفاً بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة بلغت 51 ألفاً و356 موظفاً.

ووفقاً لبيانات صادرة عن المجموعة، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد ارتفعت نسبة التوظيف خلال هذه الفترة بنحو 70%، وشهدت خلالها صناعة الطيران تقلبات عدة على المستوى الدولي، ما يعكس متانة استراتيجيتها التشغيلية، وتوسع حضورها العالمي في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية.

وتوزعت زيادة التوظيف بشكل مستدام، بما يعكس تخطيطاً استراتيجياً بعيد المدى، حيث استقطبت المجموعة في المتوسط نحو 12 ألفاً و800 موظف جديد سنوياً، أي ما يزيد على 1000 موظف شهرياً، وما يعادل 35 موظفاً يومياً بشكل مستمر، الأمر الذي يشير إلى حجم الطلب على الكفاءات المتخصصة لتلبية توسع الأسطول الجوي، وزيادة الوجهات الدولية، وتنامي عمليات «دناتا» في الخدمات الأرضية والشحن والسفر في أسواق متعددة.

كما تترافق هذه الوتيرة السريعة مع برامج تدريب وتطوير مكثفة لضمان جاهزية الطواقم التشغيلية في مجالات الطيران، والضيافة والهندسة وصيانة الطائرات، وإدارة المطارات وخدمات النقل الجوي.

وقالت المجموعة، في تقريرها السنوي 2024-2025، إن قاعدة موظفيها من نحو 110 دول، وهي تعدّ بذلك من أكبر جهات التوظيف في دولة الإمارات، حيث تُقدّم أفضل مبادرات الرعاية الاجتماعية، وبرامج لاكتساب المهارات في مركز التميز للتدريب، ومجموعة متكاملة من البرامج التفاعلية على مدار العام.

وأوضحت أن تكاليف الموظفين خلال السنة المالية المذكورة ارتفعت بنسبة 17%، لتصل إلى 19 مليار درهم، ويُعزى ذلك أساساً إلى ارتفاع مستويات التوظيف اللازمة لدعم توسع الأعمال.

وذكرت المجموعة في تقريرها أن أنشطة التوظيف تكثفت استجابة للاحتياجات التشغيلية المتزايدة، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد الموظفين بنسبة 9%. وشملت العوامل الإضافية التي أسهمت في نمو التكاليف: زيادات الرواتب (بما في ذلك تأثير الزيادات السنوية الممنوحة العام الماضي)، والترقيات، والمكافآت المعزّزة، وزيادة الإنفاق المتعلق بطاقم الضيافة الجوية وطاقم قمرة القيادة، وارتفاع نفقات التغطية الصحية، ومختلف النفقات المتعلقة بشؤون الموظفين. وشهدت شركات المجموعة ارتفاعاً بنسبة 10% في نفقات الموظفين، ما يعكس توسع الفريق تزامناً مع النمو التشغيلي وحزم التعويضات المعزّزة.

وقالت المجموعة إنه في السنة المالية الماضية وحدها، تلقت المجموعة أكثر من 3.7 ملايين طلب توظيف لمختلف العلامات التجارية والأقسام، مدفوعة بقوة علامتها التجارية، ومكانتها العالمية، واستراتيجيتها المرتكزة على الموظف، ورواتبها المعفاة من الضرائب، ومزاياها الرفيعة، وبرامجها المتميزة في التدريب والتطوير والتقدير.

أما المزايا التي يحصل عليها موظفو «المجموعة» في دبي فتشمل: أهلية الحصول على أرباح سنوية، وتغطية تأمينية طبية، وتأميناً على الحياة، ومجموعة من مزايا السفر تشمل تذاكر سنوية وتذاكر مرتبطة بمدة الخدمة، وأخرى بأسعار تفضيلية للموظف وأسرته وأصدقائه، إضافة إلى أسعار تفضيلية على خدمات الشحن، وبطاقات عضوية تتيح خصومات في مئات من متاجر التجزئة، والمطاعم ومرافق الترفيه.

17.3 ألف موظف مستهدف

أطلقت «مجموعة الإمارات»، في يوليو الماضي، حملة عالمية لاستقطاب وتوظيف المواهب، ضمن مرحلة جديدة من مسيرتها للنمو، وقالت المجموعة إنها تستهدف خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس 2026، ضم 17 ألفاً و300 موظف عبر 350 وظيفة متنوعة.

وبحسب المجموعة، تغطي هذه الوظائف مختلف مجالات العمل في كل من «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، و«دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر.

وتبحث المجموعة عن مئات المرشحين في بعض الوظائف، مثل: أفراد أطقم الطائرات والطيارين والمهندسين، وفِرَق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، والمناولة الأرضية والتموين، وتقنية المعلومات والموارد البشرية والمالية، وبدورها تسعى «دناتا» إلى ضم أكثر من 4000 متخصص في خدمات الشحن والتموين والمناولة الأرضية.

