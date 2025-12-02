"أمرك" تُوقّع ثلاث مذكرات تفاهم مع الهيئة العربية للتصنيع في مصر

وقّع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعَمرة "أمرك"، ثلاث مذكرات تفاهم إستراتيجية مع الهيئة العربية للتصنيع مُمثّلةً بأبرز مرافقها الصناعية في مصر، بهدف تعزيز التعاون في المجالات الصناعية والتقنية، وتطوير القدرات في مجالات مكوّنات وهياكل وأنظمة الطائرات، وتصنيع ومعالجة أجزاء المحركات، ودعم منظومات الطائرات المروحية.

وجاء توقيع هذه المذكرات الثلاث في إطار مشاركة "أمرك"، ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات ، في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" بنسخته الرابعة، التي تُعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية "إيديكس 2025"، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الحالي، بمشاركة كُبرى الشركات العالمية في مجالات التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية. وتأتي مشاركة الجناح بدعم من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي وبالتعاون مع وزارة الدفاع.

وجرى توقيع الاتفاقيات في الجناح المصري المشارك بالمعرض، بحضور الدكتور ناصر حميد النعيمي الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ومحمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات طيران أبوظبي، فيما وقع الاتفاقية جاسم المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة "أمرك"، اللواء أ.ح مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

ويأتي توقيع مذكرات التفاهم في إطار جهود "أمرك" لتوسيع شراكاتها الصناعية، وتعزيز التعاون التقني في مجالات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، بما يدعم الجاهزية التشغيلية ويُعزّز التكامل بين الجانبين في قطاع الطيران الدفاعي.

وتستعرض "أمرك" خلال مشاركتها في "إيديكس مصر" نماذج لطائرات (F-16) و(C-130) التي تقدم لها خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، إلى جانب لقاء شركائها وزوار المعرض في القاعة (3)، للتعريف بقدراتها الفنية المتقدمة وبحث فرص التعاون المشترك.

وقّعت "أمرك" مذكرة تفاهم مع "مصنع الطائرات" التابع للهيئة العربية للتصنيع، بهدف وضع إطار إستراتيجي للتعاون في تصنيع وتطوير وتسويق وبيع أجزاء ومكونات وهياكل وأنظمة الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات النفاثة والطائرات المسيّرة، إضافة إلى مواءمة قدرات خطوط الإنتاج مع برامج "أمرك"، وإنشاء خلايا تصنيع أو خطوط إنتاج مخصّصة لخدمة برامج "أمرك"، وتعزيز أعمال الفحص والاختبار وفق أعلى المعايير. كما تتضمن المذكرة التعاون في نقل المعرفة والتدريب الفني وإعداد عروض مشتركة لتلبية الطلب المتصاعد على المكونات في الأسواق الإقليمية والدولية.

ووقّعت "أمرك" مذكرة تفاهم مع "مصنع المحركات ومركز التصنيع الرقمي"، بهدف تطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الصناعي والتشغيلي والتسويقي في مجال عَمرة المحركات وإصلاحها وتصنيع ومعالجة وتوريد أجزائها ومكوّناتها، والاستفادة من القدرات المتقدمة للتصنيع الرقمي.

وتشمل المذكرة تنفيذ أعمال إصلاح وعَمرة محددة، وتصنيع وتوريد أجزاء ومكونات المحركات مثل الأجزاء المتحركة والثابتة والحواضن والهياكل والأعمدة وغيرها، بالإضافة إلى التعاون في تطوير وتطبيق المعالجات الحرارية والسطحية والطلاءات الفنية اللازمة لبعض أجزاء المحركات، ودعم سلاسل الإمداد الخاصة بها. كما تتضمن برامج تدريب فنية مشتركة، وتطوير العُمر التشغيلي للمكونات، وتنفيذ أعمال تصنيع وتشغيل ومعالجة دقيقة، إلى جانب دراسات لتوسعة دور المصنع في دعم برامج المحركات المرتبطة بـ"أمرك".

كما وقّعت "أمرك" مذكرة تفاهم مع "مصنع حلوان للصناعات المتطورة" لدعم تطوير قدرات صيانة الطائرات العمودية، وتشمل المذكرة التعاون في برامج الصيانة والإصلاح والعَمرة لمكونات وأنظمة الطائرات العمودية، والمساهمة في تصنيع أو تعديل أجزاء مختارة للمنصّات التشغيلية التي تُديرها "أمرك". كما تتضمن تطوير برامج التحديث والترقية، والأعمال الهيكلية والأغطية والأنظمة التركيبية، وتحديد الطرازات ذات الأولوية، وإنشاء خطوط إنتاج أو ورش عمل متخصّصة، إلى جانب برامج تدريب متبادلة ونقل المعرفة، ودراسة فرص تنفيذ مشروعات مشتركة في الأسواق الإقليمية.

وقال الدكتور ناصر النعيمي: تمثّل هذه الاتفاقيات خطوة متقدمة في مسار التكامل الصناعي، وتعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدفاعي مع شركائنا الإستراتيجيين، وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية، إذ تتطلع إليها كأساسٍ لبناء قدرات ذاتية متطورة تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وداعماً لتطوير بنية دفاعية قادرة على تحقيق جاهزية تشغيلية عالية وتعزيز سلاسل الإمداد بما يدعم طموحاتنا المستقبلية.

من جانبه، قال محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات طيران أبوظبي إن هذه الاتفاقيات تعتبر بمثابة خطوة إستراتيجية جديدة نحو توسيع شراكاتنا الإقليمية وبالأخص في السوق المصرية، لما تتمتع به من إمكانيات وقدرات واعدة، لتتكامل مع خبراتنا التي نوفرها، وبنيتنا التحتية لتؤسس لشراكة طويلة الأمد، وتدعم جهودنا المستمرة لتطوير خدماتنا ضمن منظومة عمليات أمرك في دولة الإمارات.

من جانبه، قال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمرك": تعكس مشاركتنا في "إيديكس 2025" التزام "أمرك" بتوسيع حضورها الإقليمي الفاعل وتعزيز شراكاتها الدولية في قطاع الطيران العسكري، من خلال استعراض منظومتنا المتقدمة لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة التي تدعم جاهزية أساطيل الطائرات في المنطقة. كما أن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم إستراتيجية مع الهيئة العربية للتصنيع يدعم توجهاتنا نحو تكامل الخطط مع شركائنا في مصر لتطوير القدرات الصناعية، ونقل المعرفة، وتوسيع التعاون الثنائي في مجالات الطيران والدفاع.

وأضاف: تُعزّز هذه الشراكات جاهزية الأساطيل العسكرية وتوسّع نطاق خدمات "أمرك"، بما يتماشى مع رؤيتنا لتطوير قدرات الصيانة والإصلاح والعَمرة وفق أعلى المعايير الدولية، وخدمة متطلبات المُشغّلين محلياً وإقليمياً، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي متقدم في هذا القطاع.