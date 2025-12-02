جناح الإمارات يستقبل كبار المسؤولين في معرض الدفاع المصري

افتتح رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، أمس، فعاليات معرض الدفاع المصري 2025 الذي يعد أحد أهم المنصات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية في المنطقة، ويشهد حضوراً واسعاً من الوفود الرسمية والعسكرية وكبرى الشركات العالمية.

وفي إطار جولته الافتتاحية، قام بزيارة الجناح الإماراتي المشارك في المعرض، والذي تنظمه مجموعة «أدنيك» بدعم من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي ووزارة الدفاع.

ويضم الجناح مجموعة من أبرز الشركات الوطنية الرائدة في مجالات الدفاع والأمن، وهي مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ومجموعة إيدج، وشركة كالدس، وشركة جال، وشركة أمرك، إضافة إلى معرضي «آيدكس » و»نافدكس«.

واستعرضت الشركات الإماراتية أحدث حلولها الدفاعية المتقدمة وتقنياتها المبتكرة في مجالات التميز العملياتي، والأنظمة الجوية والبرية، والأمن السيبراني، والصيانة والإسناد الفني، والتصنيع العسكري المتطور، بما يعكس عمق التعاون الدفاعي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتنامي شراكتهما.

وشهد الجناح الإماراتي سلسلة زيارات من كبار القادة والمسؤولين من البلدين، من بينهم، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وحمد عبيد الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، واللواء ركن يوسف الحلامي، قائد القوات البرية، والدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، والعقيد خليفة أحمد الهاملي، الملحق العسكري لدولة الإمارات في مصر، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر.

وأشاد الزوار بمستوى التنظيم المتقدم للجناح الإماراتي، وبالتطور الكبير الذي تشهده الصناعات الدفاعية الوطنية، وبالدور المحوري لدولة الإمارات في دعم الابتكار الدفاعي وتطوير الصناعات المتقدمة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات مصرية رائدة في قطاع الصناعات الدفاعية، شملت توقيع شركة أمرك لثلاث مذكرات تفاهم مع مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومصنع المحركات ومركز التصنيع الرقمي، ومصنع حلوان للصناعات المتطورة.

كما تم توقيع مذكرتين بين شركة جال والهيئة العربية للتصنيع، فيما وقعت مجموعة طيران أبوظبي والهيئة العربية للتصنيع ست مذكرات تفاهم خلال اليوم الأول للمعرض.

وتهدف هذه المذكرات إلى تعزيز التعاون الصناعي والدفاعي بين الجانبين، وتبادل الخبرات، ودعم الجهود المشتركة في مجالات التصنيع العسكري والتطوير التقني.

وتؤكد المشاركة الإماراتية في معرض الدفاع المصري 2025، التزام دولة الإمارات بتوسيع شراكاتها الإستراتيجية في المنطقة، وتعزيز حضور صناعاتها الدفاعية المتقدمة على الساحة الدولية، ودعم جهود تطوير قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة.