الأسواق الإماراتية تجذب 220.1 ألف شركة جديدة منذ بداية 2025

كشف وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن الأسواق الإماراتية جذبت أكثر من 220 ألفاً و186 شركة جديدة، منذ بداية يناير وحتى نهاية نوفمبر 2025، فيما سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة أكثر من 36 ألف علامة تجارية وطنية ودولية دخلت أسواق الدولة، منذ بداية العام الجاري حتى نوفمبر الماضي، بنمو نسبته 48.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس تنافسية وريادة بيئة الأعمال في دولة الإمارات وجاذبيتها القوية للاستثمارات والمشروعات من جميع أنحاء العالم.

وقال بن طوق في تصريحات، أمس، بمناسبة الذكرى الـ54 لعيد الاتحاد: «يحمل عيد الاتحاد هذا العام دلالات مميزة، حيث شهدت الدولة خلاله تحقيق إنجازات اقتصادية وسياحية استثنائية وغير مسبوقة، تعكس استمرار تطورها ورؤيتها الطموحة نحو بناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للأجيال الحالية والمقبلة»، مشيراً إلى أنه على الصعيد الاقتصادي، تصدرت دولة الإمارات معدلات نمو الاقتصاد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7%، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، ما يؤكد التنوع الاقتصادي المتنامي للدولة والأسس القوية لاقتصادها.

وعلى الصعيد السياحي، ذكر بن طوق أن الإمارات حققت إنجازات بارزة تمثل اعترافاً دولياً بمكانتها، حيث تولت ابنة الإمارات، شيخة ناصر النويس، منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، كما حصلت قرية مصفوت على لقب أفضل قرية سياحية عالمياً لعام 2025، ما يعكس المستوى المرموق للسياحة الإماراتية ويُكسبها إشادة واسعة على الصعيد الدولي.

وأضاف أن دولة الإمارات حلت ضمن أعلى سبع وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، فيما واصل قطاع المنشآت الفندقية في دولة الإمارات مساره التصاعدي القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة 23.27 مليون نزيل، وبنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وأسهم ذلك في تسجيل أكثر من 79.3 مليون ليلة فندقية، ما يؤكد مكانة الإمارات واحدة من أكثر الأسواق السياحية تنافسية وأداءً على مستوى العالم.

ولفت بن طوق إلى أن الإيرادات الفندقية حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 7.2% لتصل إلى أكثر من 35.9 مليار درهم، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، في حين ارتفع عدد الغرف الفندقية المتاحة ليصل إلى 216 ألفاً و248 غرفة موزعة على 1246 منشأة فندقية في مختلف إمارات الدولة.

وقال إن مؤشرات الأداء التشغيلي للقطاع السياحي، أظهرت نمواً مستمراً أيضاً، حيث ارتفع معدل الإشغال الفندقي إلى 79.2% بزيادة 1.8%، مدفوعاً بتدفقات دولية قوية ونمو السياحة الداخلية، كما ارتفع متوسط مدة الإقامة من 3.38 إلى 3.41 ليالٍ، ما يعكس زيادة تفاعل الزوار مع المقومات السياحية المتنوعة في الدولة، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه، ارتفع عدد الغرف الفندقية المشغولة بنسبة 3.5% ليصل إلى 46.17 مليون غرفة، كما ارتفع متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 4.2% من 534 درهماً إلى 557 درهماً، ما يشير إلى تعزيز إدارة العائد واستمرار قوة الطلب عبر مختلف شرائح السوق.