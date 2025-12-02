81.95 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 11 شهراً

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي نحو 81.95 ألف حساب جديد للمستثمرين، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، وذلك بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية، ومكاسب الشركات والمؤسسات القيادية، ما أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6889 حساباً في يناير، و6846 حساباً في فبراير، و5923 حساباً في مارس، و7384 حساباً في أبريل، و10 آلاف و745 حساباً في مايو، و6589 حساباً في يونيو، و7542 حساباً في يوليو، و6475 حساباً في أغسطس، و9441 حساباً في سبتمبر، و6853 حساباً في أكتوبر، و7265 حساباً في نوفمبر الماضي.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة خلال فترة الرصد، بإجمالي 33 ألفاً و209 حسابات، تلتها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ11 ألفاً و930 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بـ10 آلاف و772 حساباً، ومن ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ7728 حساباً، ثم «الدولية للأوراق المالية» 5843 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» بـ4390 حساباً.

صفقات

في سياق متصل، نفّذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي أكثر من 6.2 ملايين صفقة، خلال الفترة منذ بداية يناير وحتى نهاية نوفمبر 2025، على 120.09 مليار سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 323.54 مليار درهم.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الأكبر من قيمة تداولات شركات الوساطة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بنسبة 25.29% تعادل 81.84 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بحصة 12.47%، توازي 40.35 مليار درهم، وثالثاً «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية بنحو 36.65 مليار درهم ما نسبته 11.33%، تليها «أرقام سيكيورتيز» بنحو 31.74 مليار درهم، وبنسبة 9.81%، وخامساً «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية - صانع السوق - بنحو 18.83 مليار درهم وبنسبة 5.82%.

الأداء الشهري

وعلى مستوى الأداء الشهري أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، خلال نوفمبر الماضي، 7265 حساباً جديداً، وبلغت القيم المتداولة 26.36 مليار درهم، من خلال التداول على 13.54 مليارات سهم، عبر تنفيذ 547.5 ألف صفقة.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الأكبر من قيمة تداولات شركات الوساطة، خلال نوفمبر، الماضي بنسبة 24.11%، تعادل 6.35 مليارات درهم، ثم «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية بحصة 12.93%، توازي 3.4 مليارات درهم، وثالثاً «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 3.13 مليارات درهم ما نسبته 11.9%، تليها «أرقام سيكيورتيز» بنحو 1.97 مليار درهم، وبنسبة 7.48%، ثم «أبوظبي الإسلامي» للأوراق المالية بنحو 1.73 مليار درهم وبنسبة 6.59%.

يُذكر أن المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الجمعة الماضي (آخر جلسات التداول في نوفمبر 2025)، بنسبة 13.15% ليغلق التعاملات عند مستوى 5836.89 نقطة.

• تنوّع الخيارات الاستثمارية، ومكاسب الشركات والمؤسسات القيادية، عززا جاذبية سوق دبي.