وكالات سيارات تتنافس في طرح عروض موسّعة بمناسبة عيد الاتحاد

تشهد الأسواق المحلية حالياً طرح وكالات سيارات عروضاً موسعة، احتفاء بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، أبرزها الاسترداد النقدي، وخدمات الصيانة المجانية حتى مسافة تصل إلى 54 ألف كيلومتر، وأخرى تمتد إلى خمسة أعوام.

كما تشمل بعض العروض خدمات إضافية، مثل تظليل النوافذ، والتأمين المجاني، وفترات ضمان ممددة، مستهدفة علامات سيارات متنوعة من منشأ أوروبي وآسيوي وأميركي.

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إن هذه العروض تُمثّل مظهراً إيجابياً في السوق، خصوصاً أنها تشمل مزايا إضافية، مشيرين إلى أهمية استمرار توسّعها لزيادة فرص الشراء.

من جهتهم، أفاد مختصون في قطاع السيارات بأن السوق تشهد، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، عروضاً بهذا الاتساع، وذلك نتيجة زيادة مستوى التنافس بين الوكالات، ورغبتها في الاحتفاء بعيد الاتحاد، مع تعزيز حصصها السوقية، لاسيما في ظل دخول علامات جديدة إلى السوق المحلية.

عروض غير مسبوقة

وتفصيلاً، قال المستهلك حسام عبدالعزيز إن الفترة الحالية تميزت بعروض غير مسبوقة من وكالات سيارات، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، خصوصاً مع إدراج عروض الاسترداد النقدي وخدمات الصيانة الممتدة التي لم تكن متاحة على نطاق واسع سابقاً، مشيراً إلى أن ذلك يُعدّ من المظاهر الإيجابية في الأسواق.

واعتبر أنه من المفترض أن تشهد السوق توسعاً أكبر من وكالات أخرى لتتيح خيارات أكبر للمستهلكين.

وذكر المستهلك تامر محسن أن مواسم عروض السيارات كانت تتركز غالباً في رمضان أو في بداية ونهاية العام، إلا أن طرح عروض موسعة بمناسبة عيد الاتحاد أوجد فرصاً جديدة للشراء، داعياً إلى استمرار توسّعها.

واتفق معه المستهلك عادل ياسين على أن العروض الحالية تُمثّل علامة إيجابية في السوق، خصوصاً أنها تشمل مزايا إضافية، مثل الاسترداد النقدي والصيانة والضمان الممتد، والتي لم تكن متوافرة بشكل كبير سابقاً.

علامات جديدة

من جانبه، قال المدير العام لـ«رولز رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي في دبي والمناطق الشمالية، ممدوح خيرالله، إن دخول علامات جديدة إلى السوق خلال الفترة الماضية، أسهم في رفع مستوى التنافس بين الوكالات بشكل لافت، مقارنة بالسنوات السابقة، ما دفعها إلى تقديم عروض أكثر تنوعاً واتساعاً في مناسبات مختلفة، وعلى رأسها مناسبة عيد الاتحاد للدولة.

وأضاف أن هذه العروض توفر منفعة مزدوجة، حيث تمنح المستهلكين مزايا إضافية، وفي الوقت ذاته تُعزّز المبيعات والحصص السوقية للوكالات.

سياسات تسويقية

بدوره، أكد المدير العام لمركز «سيارات بورشه» أبوظبي، وسام خليل، أن العروض الموسّعة للسيارات التي تطرحها وكالات حالياً، تأتي ضمن سياسات تسويقية مدروسة تعتمدها الوكالات، بهدف زيادة المبيعات تزامناً مع الاحتفاء بعيد الاتحاد، لافتاً إلى أن توسع نطاق العروض وشمولها امتيازات جديدة يعكس ارتفاع التنافس في السوق، لاسيما مع دخول علامات آسيوية جديدة تُقدّم عروضاً قوية.

ارتفاع ملحوظ

أما مستشار المبيعات في إحدى وكالات السيارات، محمد منصور، فأكد أن العروض الحالية تعكس ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى التنافس، حيث باتت تشمل مزايا لم تكن شائعة في السابق، مثل الاسترداد النقدي والتأمين والصيانة الممتدة، مقارنة بالعروض التقليدية التي كانت تركز على التظليل والتسجيل المجاني، مشيراً إلى أن هذا التطور يمنح المستهلكين فرصاً أفضل للشراء.

