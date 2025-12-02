128.8 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 10 أشهر

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «أرقام حركة المسافرين عبر مطارات الدولة، خلال العام الماضي، بلغت 148 مليون مسافر، ونتوقع هذا العام تحقيق مزيد من النمو، خصوصاً أن الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري سجلت ما يصل إلى 128.8 مليون مسافر».

وأضاف السويدي بمناسبة عيد الاتحاد: «مع الاحتفال بمرور 54 عاماً على اتحادنا، تشهد منظومة النقل الجوي في دولة الإمارات بداية مرحلة جديدة أكثر تقدماً واستدامة، مع الاستعدادات لاحتضان النقل الجوي المتقدم ودمجه في منظومة النقل داخل المدن، لتكون الإمارات من الدول الرائدة التي حققت هذا الإنجاز واحتضنت تلك التكنولوجيا الناشئة».