876.56 مليون درهم مبيعات «دبي الحرة» في نوفمبر

أعلنت سوق دبي الحرة، أمس، تحقيق مبيعاتها الشهرية أرقاماً تُعدّ الأعلى على الإطلاق، بعد تسجيلها 876.56 مليون درهم في نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 16.77%، مقارنة مع نوفمبر 2024.

وأفادت السوق، في بيان، بأن متوسط المبيعات اليومية سجل رقماً قياسياً جديداً بلغ 29.21 مليون درهم، مقارنة مع 26.51 مليون درهم في ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن نوفمبر 2025 تصدّر الأشهر التي حطّمت الأرقام القياسية السابقة، متجاوزاً الرقم الشهري السابق البالغ 821 مليون درهم، والمسجل في ديسمبر 2024.

كما تجاوز إجمالي مبيعات سوق دبي الحرة، حتى منتصف نوفمبر الماضي، حاجز 7.34 مليارات درهم، في تتويج لزخم النمو المستمر الذي حققته السوق طوال العام، حيث حقق يوم 29 نوفمبر مبيعات هي الأعلى خلال العام، بعد أن قفزت إلى 37.55 مليون درهم. أما إجمالي مبيعات العام وحتى الآن، فقد سجل 7.75 مليارات درهم، بزيادة قدرها 9.57%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش كيدامبي: «شكل نوفمبر علامة فارقة في مسيرة سوق دبي الحرة على مدى 42 عاماً، حيث سجل أداء استثنائياً بكل المقاييس، متجاوزاً حاجز ملياري دولار (7.34 مليارات درهم) بحلول 15 نوفمبر، ومحققاً رقماً قياسياً جديداً لأعلى مبيعات شهرية على الإطلاق، في إنجاز مهم يرسخ مكانة السوق الرائدة في قطاع تجزئة السفر، ويعكس نجاحها في الحفاظ على وتيرة نمو عالية وأداء لافت طوال العام».

وبيّـن أن «سوق دبي الحرة سجلت نمواً في المعاملات عالية القيمة خلال نوفمبر، إذ ارتفعت المعاملات التي تقل قيمتها عن 500 درهم بنسبة 1.35% من حيث العدد، و6.94% من حيث القيمة، لتسهم بـ25% من إجمالي المبيعات. وفي المقابل زادت المعاملات التي تزيد قيمتها على 500 درهم بنسبة 15.16% من حيث العدد، و20.54% من حيث القيمة، لتشكّل النسبة المتبقية البالغة 75% من المبيعات».

ولفت إلى أن العطور واصلت تصدّرها قائمة السلع الأكثر مبيعاً، مسجلة 160.58 مليون درهم في نوفمبر، بزيادة قدرها 13.29%، تلتها المشغولات الذهبية في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 87.67 مليون درهم، بارتفاع بلغ 16.68%، وكذلك ارتفعت مبيعات منتجات التبغ محققة 85.99 مليون درهم، بنمو 11.44%.

وأضاف كيدامبي أن مبيعات السكاكر والحلويات سجلت رقماً قياسياً هو الأعلى في تاريخها بارتفاع قدره 42.93%، محققة 83.29 مليون درهم في نوفمبر. وسجلت مبيعات «شوكولاتة دبي» 35.69 مليون درهم، أي ما يعادل 80.59 طناً من تسع علامات تجارية، لتُسهم بـ42.86% من إجمالي مبيعات السكاكر والحلويات.