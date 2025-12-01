انطلاق فعاليات جناح الإمارات بمعرض الدفاع المصري بعروض متطورة وتقنيات مبتكرة

انطلق اليوم فعاليات جناح الإمارات المشارك في الدورة الرابعة من معرض الدفاع المصري 2025 والتي يستعرض خلالها أحدث ما توصلت إليه صناعاتها الدفاعية والأمنية من تقنيات وحلول مبتكرة في الحدث الذي يستمر حتى 4 ديسمبر الجاري في مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة.

وبدعم من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي ووزارة الدفاع في دولة الإمارات نظمت مجموعة أدنيك جناح الدولة المشارك في المعرض الذي يتوقع أن يستقبل اجتماعات رفيعة المستوى وزيارات لوفود دولية وملحقين عسكريين وصنّاع قرار في القطاعات الدفاعية المختلفة، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم بين جهات إماراتية وشركات دفاعية دولية، بما يعكس الدور المهم الذي يؤديه معرض الدفاع المصري في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة.

وأكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، أن مشاركة جناح الإمارات في معرض الدفاع المصري، بالتعاون مع الشركات الوطنية الدفاعية وبدعم وزارة الدفاع يجسّد التزام دولة الإمارات بتطوير قدراتها في الصناعات الدفاعية وتعزيز التعاون الدولي.

وأوضح أن هذه المشاركة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء قاعدة صناعية دفاعية متقدمة، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز نقل المعرفة، وعرض التقنيات المطوّرة محليا .

وأضاف أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيا لدولة الإمارات، وأن المعرض يوفر منصة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون وتبادل الخبرات.

وأكد أن حضور دولة الإمارات في معرض الدفاع المصري يعكس الثقة بالتقدم الذي حققته صناعاتها الدفاعية وقدرتها التنافسية، ويمثل خطوة مهمة نحو تمكين القدرات الوطنية وتوسيع التعاون مع الدول الشريكة.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "تأتي مشاركة مجموعة أدنيك في معرض الدفاع المصري في إطار استراتيجيتها لدعم الصناعات الدفاعية الوطنية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية، بما يعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي إلى جانب إبراز القدرات الوطنية، وتوفير منصة لبناء الشراكات واستقطاب الاستثمارات العالمية، انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير هذه القطاعات الحيوية وضمان استدامتها".

يضم جناح الإمارات مجموعة من الشركات الوطنية تشمل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي مجموعة إيدج، كالدس، جال، وشركة أمرك، بالإضافة إلى مجلة "الجندي" الناطقة باسم القوات المسلحة ، ومجموعة أدنيك.

وتستعرض مجموعة إيدج، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم محفظة واسعة من الحلول الرائدة عالية التنافسية في مجالات الجو والبر والبحر والأمن السيبراني.

وتشمل الأنظمة الجوية المعروضة طائرة GARMOOSHA غير المأهولة ذات الجناح الدوّار، وعائلة الذخائر المتجولة SHADOW, ومنظومات الذخائر الموجهة بدقة AL TARIQ وDESERT STING وTHUNDER وRASH، إضافة إلى نظام الدفاع الجوي SKYKNIGHT القابل للنشر السريع.

وفي المجال البحري، تستعرض إيدج زورق الاعتراض 160 ITEP، والزورق السطحي غير المأهول 170 M-DETECTOR، إلى جانب دوريات السواحل المتقدمة من فئتي FALAJ 3 وFA-400.

وفي مجال الأنظمة البرية، تقدم إيدج مجموعة واسعة من الذخائر عالية الاعتمادية بمختلف الأعيرة من الصغيرة إلى الكبيرة، بالإضافة إلى سلسلة الأسلحة عالية الأداء من علامة CARACAL.

وفي مجال الأمن السيبراني، تقدم إيدج مجموعة أنظمة حماية البيانات KATIM GATEWAY، والهواتف الذكية فائقة الأمان، وتطبيقات التعاون والتخزين الآمن.

وفي إطار مشاركتها ضمن جناح الإمارات، تسعى شركة كالدس إلى تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا عبر عرض مجموعة من حلولها المتقدمة، بما في ذلك المركبة المدرعة "سويحان 8"، ونظام الصواريخ عالي الدقة "الهدى"، والمركبة التكتيكية المدرعة متعددة المهام "مزياد 4" المجهزة بقاذف "الهدى"، وطائرة الهجوم الخفيف B-250، وطائرة التدريب الأساسي B250T، إلى جانب مركبتي "وحش" و "وشاق 8".

ويجسد هذا العرض المتطور التزام كالدس بتوفير حلول دفاعية مبتكرة تلبي متطلبات الشركاء الإقليميين والدوليين، وتعزيز فرص التعاون الاستراتيجي في قطاع الصناعات الدفاعية العالمية.

وتشارك شركة جال، المزود الرائد لخدمات الطيران والدفاع المتكاملة، ضمن جناح الإمارات لتعزيز قدراتها في دعم الطيران عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتسلط الشركة الضوء على دورها في الجاهزية التشغيلية والتميز الفني والخدمات اللوجستية الدفاعية المتكاملة، إلى جانب استعراض خبراتها في أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO)، وسلاسل التوريد، وبرامج التدريب، وتطوير الكوادر الفنية.

فيما تشارك شركة أمرك في الجناح الإماراتي بعرض مجموعة واسعة من خدمات الطيران العسكري والتجاري، بما في ذلك قدراتها في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة.

وبصفتها مركز الخدمة المعتمد الوحيد لطائرات C-130 من لوكهيد مارتن في المنطقة، والمركز المعتمد لصيانة شفرات مروحيات بلاك هو ك UH-60 -من "سيكورسكي"، توفر الشركة قدرات متقدمة تشمل خدمات شاملة لهياكل ومكوّنات طائرات بلاك هوك، وتسعى إلى تعزيز علاقاتها داخل منطقة شمال إفريقيا.