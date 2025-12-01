«الطيران المدني» تؤكد مواصلة التشغيل الآمن لطائرات «A319» و«A320» و«A321»

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن جميع مشغلي طائرات «إيرباص» من طرز: «A319» و«A320» و«A321» في الدولة امتثلوا بالكامل لتوجيه صلاحية الطيران الطارئ، الصادر عن سلطة بلد التصميم، كاشفة أن عدد الطائرات المتأثرة بهذا التوجيه بلغ أكثر من 100 طائرة مسجلة في دولة الإمارات.

وأفادت «الطيران المدني» بأنها فور استلام التعميم الفني من شركة «إيرباص»، والتوجيه الطارئ المرتبط به، قامت بإجراء مراجعة تفصيلية وإشراف رقابي شامل على جميع المشغلين المتأثرين داخل الدولة، واستناداً إلى التقارير والسجلات المقدمة، أكدت الهيئة أن جميع الإجراءات المطلوبة قد تم تنفيذها بالكامل وفقاً لمتطلبات التوجيه.

وتابعت الهيئة أنه وبناءً على ذلك، تحقق الامتثال الكامل لمتطلبات التوجيه، مؤكدة أن جميع المشغلين المتأثرين تمكنوا من الاستمرار في تشغيل رحلاتهم بأمان.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أكدت، أول من أمس، أن جميع شركات الطيران الوطنية المشغلة لطائرات «إيرباص A320» باشرت تنفيذ إجراءات الفحص والصيانة المطلوبة، وجاء إعلان الهيئة، في إطار متابعة إخطار صلاحية الطيران الطارئ الصادر عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران «EASA»، والمتعلق بأسطول طائرات «إيرباص A320» حول العالم.

وأكدت الهيئة أنها تتابع هذه الإجراءات بشكل مباشر مع الوكالة الأوروبية والشركات المشغلة المعنية لضمان الالتزام الكامل بجميع متطلبات السلامة والصلاحية للطيران، بما يضمن استمرار التشغيل الآمن للأسطول، وعدم تأثر حركة الطيران في الدولة.

• جميع مشغلي طُرز: «A319» و«A320» و«A321» في الدولة امتثلوا بالكامل لتوجيه صلاحية الطيران الطارئ، الصادر عن سلطة بلد التصميم.