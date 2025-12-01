بدعم من قطاع العقار.. 40% ارتفاعاً في الطلب على منتجات «البناء المستدام» محلياً

كشف مسؤولون في مؤسسات لتوريد مستلزمات ومواد البناء والإنشاءات أن أسواق الإمارات تشهد ارتفاعاً في الطلب على مستلزمات البناء المستدام، منذ بداية العام الجاري 2025، بنسب تراوح بين 30 و40%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» - على هامش المشاركة في فعاليات «معرض الخمسة الكبار 2025»، المتخصص في قطاع البناء والتشييد، والذي اختتم فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي أخيراً - أن ذلك النمو على مستلزمات البناء المتوافقة مع معايير الاستدامة والبيئة يرجع إلى زيادة المشاريع العقارية والفلل، لافتين إلى أن المعرض شهد توسع شركات في طرح منتجات مبتكرة مستدامة للمشاريع العقارية، من أبرزها خزانات مياه بمواد صديقة للبيئة، ومضادة للبكتيريا، وتقلل من درجات حرارة المياه الداخلية سبع درجات مئوية عن الحرارة الخارجية، ومنتجات تتيح اختيار مستوى تدفق المياه ودرجات الحرارة المطلوبة قبل الاستخدام.

وتفصيلاً، قال مهندس الخدمات في «شركة المهرين لتجارة مواد البناء»، هيرشاد اليموكنث، إن «أسواق الإمارات تشهد منذ بداية العام الجاري 2025 ارتفاعاً لافتاً في الطلب على مستلزمات البناء والتشييد المواكبة لمعايير الاستدامة والبيئة، بمعدلات تجاوز 40%، مقارنة بالعام الماضي».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «يأتي نمو الطلب مع ارتفاع عدد الفلل والمشاريع العقارية التي تهتم بترشيد الطاقة، والبناء وفق سياسات خضراء»، لافتاً إلى أن «الطلب شمل منتجات مختلفة، من أبرزها سخانات مياه تعتمد على الطاقة الشمسية، وتتوافق مع ترشيد استخدام المياه».

من جهته، قال المدير التجاري وتكنولوجيا البناء في مؤسسة «جي إف كرويز بايبنغ سيستمز»، نزار عبدالقادر، إن «الارتفاع الكبير في طرح مشاريع عقارية جديدة في أسواق الإمارات، ومنها عدد كبير من المشروعات التي ترتكز على مفاهيم خضراء صديقة للبيئة، وزيادة الوعي لدى المستثمرين والمطورين العقاريين، دعم بشكل كبير من معدلات الطلب على مستلزمات البناء المستدامة».

وأضاف: «الشركات المحلية والعالمية بدورها رفعت من عمليات توريد تلك النوعية من المنتجات، بما يلبي احتياجات المتعاملين في أسواق الدولة»، مشيراً إلى أن «نسبة كبيرة من تلك المستلزمات أصبحت تصنّع في السوق المحلية، ما واكب ارتفاع الطلب على تلك المنتجات»، ولفت إلى أن منصات «الخمسة الكبار» شهدت طرح منتجات بناء مبتكرة ومستدامة، بشكل يؤشر إلى مدى نمو الطلب على تلك المنتجات والاهتمام بها، مبيناً أن الشركة طرحت منتج «آي شاور» الذي يحدد درجة الحرارة، ونسبة تدفق المياه بشكل مسبق، بما يوفر من استهلاك المياه والطاقة.

في السياق نفسه، اتفق مسؤول المبيعات في مصانع «البسام»، محمد خالد، في أن «الأسواق المحلية تشهد، منذ بداية العام الجاري، ارتفاعاً في الطلب على مستلزمات البناء المستدامة بنسب تجاوز 40% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً للمؤشرات والتعاقدات السوقية».

وأوضح أن «ارتفاع الطلب جاء بدعم من نمو مشروعات العقارات والإنشاءات التي تهتم بتلك المستلزمات، وارتفاع معدلات الوعي لدى المستثمرين والمطورين العقاريين بمدى جدوى تلك المنتجات، فضلاً عن توسع الشركات بطرح تلك المنتجات بما يلبي الطلب عليها»، وأكد أن نمو الطلب على تلك المنتجات المبتكرة والمستدامة حفّز طرحها في معرض «الخمسة الكبار»، وبمعدلات أكبر من الدورة السابقة.

وذكر أن «الشركة طرحت، على سبيل المثال، خزانات مياه مستدامة بأحجام كبيرة، مصنّعة من مواد صديقة للبيئة، وبتقنيات تقلل من درجة المياه الداخلية سبع درجات مئوية، مقارنة بدرجة الحرارة الخارجية، فضلاً عن أنظمة مبتكرة مضادة للبكتيريا».

سياسات خضراء

قالت مسؤولة المبيعات الدولية في شركة «إيجل إكسبنشن فيسيل»، صوفيا كارتال، إن «معدلات ارتفاع الطلب في أسواق الإمارات على مستلزمات البناء والتشييد المستدامة تراوح بين 30 و40% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، وفقاً للتعاقدات السوقية». وتوقعت نمو الطلب على تلك المنتجات، مع السياسات التي تنتهجها الدولة في دعم السياسات الخضراء في المشاريع.