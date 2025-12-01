أسواق الذهب تطرح إصدارات وعروضاً خاصة بـ «عيد الاتحاد»

شهدت أسواق دبي والشارقة طرح متاجر ذهب ومجوهرات إصدارات خاصة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 للدولة، تتضمن مشغولات ذهبية تحمل اسم الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية، وبأشكال ذهبية مختلفة، وأخرى تشتمل على ألوان علم الدولة، فيما طرحت متاجر عروضاً خاصة بـ«عيد الاتحاد» لبيع مشغولات ذهبية بأوزان صغيرة ودون «مصنعية».

وقال مسؤولو محال لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن تلك الإصدارات تشمل منتجات من الذهب والمجوهرات، لافتين إلى أن الأسواق تشهد حالياً طلباً متبايناً على المشغولات، مع توقع بعض المتعاملين تسجيل الأسعار مزيداً من الارتفاعات مستقبلاً.

وتفصيلاً، قال مدير «شركة ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، لـ«الإمارات اليوم»: «تشهد أسواق الذهب حالياً طرح منتجات خاصة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، من مشغولات ذهبية ومجوهرات تزين واجهات المتاجر في ظل الاحتفاء بالمناسبة»، لافتاً إلى أن العديد من المتعاملين من مواطنين ومقيمين وسياح يقبلون على شراء تلك المنتجات كهدايا تذكارية.

وأضاف أن «العروض والمنتجات الخاصة بعيد الاتحاد تأتي في ظل تنافسية متاجر الذهب على استقطاب المتعاملين، وتنشيط المبيعات، عبر توفير عروض وإصدارات خاصة بالمناسبة»، مشيراً إلى أن «أسواق الذهب تشهد نشاطاً متبايناً في الطلب، رغم ارتفاع الأسعار، مع توقع العديد من المتعاملين ارتفاعات إضافية مقبلة في أسعار الذهب».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لـ«مجموعة دهماني للمجوهرات»، أميت دهماني، إن «العديد من المتاجر يعرض مجوهرات بإصدارات خاصة خلال مناسبة عيد الاتحاد، عبر منتجات تحمل ألوان علم دولة الإمارات، أو تتضمن حروف كلمة (الإمارات)»، مبيناً أن ذلك يتوافق مع توجه المتعاملين لشراء تلك المنتجات كهدايا تذكارية، ويدعم السياسات التنافسية للمتاجر في الأسواق والمراكز التجارية.

وأكد أن «الطلب في الأسواق المحلية يأتي حالياً بدعم من موسم الأعياد والعطلات»، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المتعاملين يفضّل شراء الهدايا خلال تلك الفترة، سواء في إطار الاحتفال بالمناسبات التي تشهدها تلك الفترة أو كهدايا خلال موسم العطلات والسفر.

وأوضح أن «زخم النشاط السياحي الذي تشهده الأسواق المحلية خلال تلك الفترة يعزز من ارتفاع الطلب في الأسواق، وبمعدلات لافتة»، مشيراً إلى أن «الحصة الكبرى من المبيعات تذهب للسياح من دول خليجية، إضافة إلى السياح من الصين وروسيا ودول أوروبية».

في السياق نفسه، اتفق مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد علي، في أن الأسواق تشهد طرح العديد من العروض والمنتجات بمناسبة عيد الاتحاد، سواء العروض التخفيضية أو المنتجات التذكارية الخاصة بالمناسبة العزيزة.

وأوضح أن «الطلب في الأسواق يأتي بدعم من إقبال المتعاملين على شراء الهدايا التذكارية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعطلة عيد الاتحاد، ما يتيح مجالاً أكبر لتنشيط المبيعات».

ارتفاع أسعار الذهب

سجل الذهب في نهاية الأسبوع الماضي زيادات سعرية بقِيَم راوحت بين 14 و18.25 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، وفقاً لمؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 508 دراهم، بارتفاع قيمته 18.25 درهماً مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 470.5 درهماً بزيادة قدرها 17 درهماً.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 451 درهماً بارتفاع بلغ 16 درهماً، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 386.75 درهماً بزيادة بلغت 14 درهماً.