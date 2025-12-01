«ديوا» تطلق مبادرتَي «قوة الشمس» و«التوصيل السهل»

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أنها - ضمن جهودها لتوفير خدمات سلسة ومتكاملة تعزز سعادة المتعاملين، لاسيما المقاولين والاستشاريين والمستثمرين في دبي - أطلقت مبادرتَي «قوة الشمس» و«التوصيل السهل»، بهدف دعمهم في تسريع إطلاق أعمالهم، وتشجيعهم على تبني مصادر الطاقة النظيفة، وذلك ضمن سياسة الهيئة الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وأوضحت الهيئة أن المبادرتين تنسجمان مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، وترسيخ مكانتها بين أفضل المدن العالمية، وفي إطار سياسة «خدمات 360» التي تركز على توفير تجربة سلسة واستباقية تلبي احتياجات المتعاملين، وتتجاوز توقعاتهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «من خلال تطبيق سياسة (خدمات 360)، نواصل التزامنا بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير خدمات استباقية رقمية ومتكاملة تسهم في تسهيل حياة الناس، وتعتمد على نماذج عمل مرنة وفعّالة تدعم تنافسية دبي وريادتها العالمية في جودة الحياة وتميز الخدمات الحكومية».

وأضاف: «نعمل على تعزيز تجربة المتعاملين من خلال دمج أحدث التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل البيانات، إضافة إلى التكامل بين الخدمات الحكومية، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي واستراتيجيتها نحو التكامل الحكومي الشامل».

وتابع: «أسهمت مبادرتا (قوة الشمس) و(التوصيل السهل) في تحسين العمليات الداخلية، وتقليل خطوات الحصول على الخدمة بنسبة تصل إلى 75%، وتقليص زمن الإنجاز بما يصل إلى 50%، الأمر الذي يعود بفوائد كبيرة على الاستشاريين والمقاولين، وقد أسهمت هذه التحسينات بشكل مباشر في تسريع إطلاق المشاريع الاستثمارية في دبي، وزيادة العائد الاستثماري للمستثمرين بنحو 414 مليون درهم سنوياً، إضافة إلى تحقيق وفورات سنوية تزيد على 120 مليون درهم للمتعاملين، كما أسهمت هذه الجهود في رفع مؤشر سعادة المتعاملين إلى 98.9%».

وبحسب الهيئة، تسهم مبادرة «قوة الشمس» في تسهيل رحلة المتعاملين في الحصول على خدمات الطاقة الشمسية، وربط الأنظمة الكهروضوئية بشبكة الكهرباء التابعة للهيئة ضمن مبادرة «شمس دبي»، كما توفر المبادرة تجربة رقمية متكاملة تبدأ من تقديم الطلبات، مروراً بمراجعة التصاميم والموافقات، ووصولاً إلى عملية الربط.

بدورها، تهدف مبادرة «التوصيل السهل» إلى تبسيط خدمات الكهرباء والمياه للمقاولين والاستشاريين والمستثمرين، حيث وحدت الهيئة الإجراءات المتعلقة بطلبات شبكة الكهرباء وشبكة المياه من خلال منصة رقمية موحدة لتوفير الوقت والجهد، إضافة إلى الكشف المسبق عن الحاجة إلى إجراء التعديلات اللازمة في الشبكة بما يختصر رحلة المتعامل إلى خطوات مؤتمتة واضحة وسريعة.