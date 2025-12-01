«العربية للطيران» تدشّن رحلاتها اليومية بين الشارقة وكرابي

أعلنت شركة العربية للطيران عن إطلاق أولى رحلاتها اليومية المباشرة بين الشارقة ومدينة كرابي التايلاندية، لتوفر بذلك سفراً جوياً مباشراً بين دولة الإمارات والساحل التايلاندي.

وانطلقت الرحلة الافتتاحية من مطار الشارقة الدولي، يوم 28 نوفمبر 2025، حيث كان في استقبال المسافرين لدى وصولهم نائب رئيس وزراء تايلاند ووزير النقل، فيبات راتشاكيتبركارن، إلى جانب كبار المسؤولين في «العربية للطيران»، ومطار كرابي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: «يمثل تدشين أولى رحلاتنا إلى مدينة كرابي محطة جديدة في خطط توسيع شبكة وجهاتنا في منطقة جنوب شرق آسيا، وتتيح هذه الخدمة اليومية الجديدة لعملائنا خيارات سفر أكثر مرونة وراحة، كما تعزز الروابط المتنامية في مجالي السياحة والتجارة بين الإمارات وتايلاند».

وأضاف: «مع انضمام كرابي إلى بانكوك وبوكيت ضمن شبكة وجهاتنا من الشارقة، سيتمكن المسافرون من الوصول إلى أشهر الوجهات التايلاندية بسهولة أكبر».

ولفتت «العربية للطيران» إلى أنه يمكن للمتعاملين الاطلاع على كامل جدول الرحلات المتاحة، وحجز رحلاتهم إلى كرابي عبر الموقع الإلكتروني، أو من خلال مركز الاتصال، أو عبر وكلاء السفر المعتمدين.