أسعار الجازولين والديزل خلال ديسمبر 2025
أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل أسعار الوقود لشهر ديسمبر 2025، والتي جاءت على النحو التالي: وقود الديزل 2.85 درهم لكل لتر مقارنة بـ2.67 درهم لكل لتر في نوفمبر الماضي.
وسجل سعر البنزين «سوبر 98» ما قيمته 2.70 درهم لكل لتر مقارنة بـ2.63 درهم لكل لتر في نوفمبر السابق، فيما بلغ سعر البنزين «خصوصي 95» 2.58 درهم لكل لتر مقارنة بـ2.51 درهم لكل لتر في نوفمبر، وسعر البنزين «إي بلس 91» بلغ 2.51 درهم لكل لتر مقارنة بـ2.44 درهم لكل لتر في نوفمبر الماضي.
