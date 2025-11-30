«الطيران المدني»: الناقلات الوطنية باشرت فحوص «إيه 320»

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن جميع شركات الطيران الوطنية المشغلة لطائرات «إيرباص A320» باشرت حالياً تنفيذ إجراءات الفحص والصيانة المطلوبة، مشددة على التزام جميع الشركات المشغلة بمتابعة وتطبيق أي تحديثات فنية صادرة عن الشركات المصنعة أو الجهات المختصة.

وكانت شركات الطيران العالمية سارعت إلى تصليح خلل في برمجيات طائراتها من طراز «إيرباص إيه 320»، عقب عملية استدعاء نفذتها شركة «إيرباص» الأوروبية، شملت 350 شركة طيران و6000 طائرة من هذا الطراز، الأمر الذي أدى إلى إيقاف هذا الطراز مؤقتاً في آسيا وأوروبا، وقلق حيال حركة السفر في الولايات المتحدة.

«الطيران المدني»

وتفصيلاً، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن جميع شركات الطيران الوطنية المشغلة لطائرات «إيرباص A320» باشرت حالياً تنفيذ إجراءات الفحص والصيانة المطلوبة.

وجاء هذا الإعلان من قبل الهيئة، في إطار متابعة إخطار صلاحية الطيران الطارئ الصادر عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران «EASA»، والمتعلق بأسطول طائرات «إيرباص A320» حول العالم.

وأكدت الهيئة أنها تتابع هذه الإجراءات بشكل مباشر مع الوكالة الأوروبية، والشركات المشغلة المعنية، لضمان الالتزام الكامل بجميع متطلبات السلامة والصلاحية للطيران، بما يضمن استمرار التشغيل الأمن للأسطول، وعدم تأثر حركة الطيران في الدولة.

كما أكدت الهيئة التزام جميع الشركات المشغلة بمتابعة وتطبيق أي تحديثات فنية صادرة عن الشركات المصنعة أو الجهات المختصة، فيما تواصل منظومة الرقابة التنظيمية في دولة الإمارات ضمان التطبيق الفوري والفعال لجميع توجيهات السلامة وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في قطاع الطيران المدني.

عملية الاستدعاء

وكانت شركات الطيران العالمية سارعت، أمس، إلى تصليح خلل في برمجيات طائراتها من طراز «إيرباص إيه 320»، إذ أدى استدعاء الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات لهذا الطراز، إلى إيقاف الطائرات مؤقتاً في آسيا وأوروبا، وقلق حيال حركة السفر في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاماً في العام.

وتغطي عملية الاستدعاء التي شملت 6000 طائرة، أكثر من نصف أسطول «إيرباص» العالمي من طراز «إيه 320»، وهو أحد أكبر الاستدعاءات في تاريخ الشركة الممتد على مدار 55 عاماً، ويأتي بعد أسابيع من تفوق طائرة «إيه 320» على طائرة «بوينغ 737» كأكثر الطرز التي يتم تسليمها.

وعملت شركات الطيران طوال ليل أول من أمس على إجراء تصليحات، بعد أن أصدرت «إيرباص» الاستدعاء الطارئ إلى 350 شركة طيران في أنحاء العالم، ووجهت الجهات التنظيمية العالمية شركات الطيران إلى معالجة مشكلة البرمجيات قبل استئناف الرحلات الجوية.

ويبدو أن ذلك ساعد على ما يبدو في تفادي السيناريو الأسوأ، وحدّ من عدد التأخيرات في الرحلات الجوية في آسيا وأوروبا في وقت مبكر من أمس، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ارتفاعاً في الطلب على السفر بعد عطلة عيد الشكر.

وقال محلل الطيران المستقل المقيم في آسيا، بريندان سوبي: «الأمر ليس فوضوياً كما قد يعتقد البعض»، لافتاً إلى أن شركات الطيران دائماً مستعدة لمختلف الاضطرابات المحتملة. وتابع: «لكنه يخلق بعض المشكلات قصيرة الأجل للعمليات».

إجراء مفاجئ

وذكرت مصادر في القطاع أن «إيرباص» تبلغ شركات الطيران الآن أن التصليحات الطارئة لبعض طائرات «إيه 320» قد تكون أقل عبئاً مما كان يعتقد في البداية، إذ من المحتمل أن يحتاج عدد أقل من المتوقع إلى تغييرات في الأجهزة بدلاً من تصليح البرمجيات.

ومع ذلك، قال مسؤولون تنفيذيون في القطاع إن الإجراء المفاجئ كان مشكلة نادرة ومكلفة، في وقت تتعرض فيه الصيانة لضغوط في جميع أنحاء العالم، بسبب نقص العمالة وقطع الغيار.

عالمياً، يوجد نحو 11 ألفاً و300 طائرة من طراز «الممر الواحد» في الخدمة، بما في ذلك 6440 طائرة من الطراز الأساسي «إيه 320». ويتضمن التصليح بشكل أساسي، العودة إلى برامج كمبيوتر قديمة، ورغم بساطته النسبية، فإنه يجب إكماله قبل أن تتمكن الطائرات من التحليق مرة أخرى.

حركة الطيران

بدورها، قالت شركة «ويز إير» الأوروبية للطيران الاقتصادي، إن تحديثات البرمجيات تم تنفيذها على جميع طائراتها المتضررة من طراز «إيه 320»، دون توقع حدوث تعطيل آخر.

وأظهرت بيانات تعقب الرحلات الجوية على موقعي «سيريوم» و«فلايتاوير» أن معظم المطارات العالمية تعمل بمستويات جيدة إلى معتدلة في ما يتعلق بالتأخيرات.

من جانبها، قالت شركة «إير آسيا»، وهي واحدة من أكبر عملاء طائرات «إيه 320» في العالم، إنها تهدف إلى إكمال التصليحات في غضون 48 ساعة، إذ تعمل الفرق الهندسية «على مدار الساعة».

أما هيئة تنظيم الطيران في الهند، فذكرت أن 338 طائرة «إيرباص» في البلاد تأثرت بالمشكلة، لكن إعادة ضبط البرمجيات ستكتمل بحلول اليوم الأحد. وقد أعلنت شركة «إنديجو»، أكبر شركة طيران في البلاد، أنها أكملت إعادة ضبط برمجيات 160 طائرة من أصل 200، فيما ذكرت الخطوط الجوية الهندية أنها أعادت ضبط برمجيات 42 من أصل 113 طائرة متأثرة. وحذرت كلتا الشركتين من احتمال حدوث تأخيرات.

في السياق نفسه، قالت شركة «إيه.إن.إيه هولدينجز»، أكبر شركة طيران في اليابان، إنها ألغت 95 رحلة جوية أمس السبت، ما أثر على 13 ألفاً و500 مسافر. وتُعد الشركة، إلى جانب شركات تابعة لها مثل «بيتش أفييشن»، أكبر مشغل في اليابان لطائرات «إيه 320».

من جهتها، قالت الخطوط الجوية الكورية الجنوبية إنها لا تتوقع اضطرابات كبيرة في جدول رحلاتها، إذ لم تتأثر سوى 17 من طائراتها بهذا الاستدعاء.

أما شركة «أمريكان إيرلاينز»، أكبر مشغل لطائرات «إيه 320» في العالم، فكشفت أن 340 طائرة من أصل 480 طائرة تحتاج إلى التصليح. كما أعلنت «لوفتهانزا» الألمانية، و«إيزي جيت البريطانية» إجراء التصلحيات.