%22 زيادة في عدد الغرف الفندقية «قيد الإنشاء» في دبي

أفادت شركة «Lodging Econometrics» الأميركية المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، بأن عدد الغرف ضمن المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء» في دبي، سجل زيادة سنوية قدرها 22% بنهاية الربع الثالث 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، موضحة أن الإمارة تضم 56 مشروعاً فندقياً «قيد الإنشاء»، تضم في الإجمال أكثر من 13.9 ألف غرفة فندقية.

وذكرت الشركة أن عدد المشروعات في دبي سجل بدوره نمواً بنسبة 7%، مشيرة إلى دخول المزيد من المشروعات الفندقية إلى الخدمة في الإمارة خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت أن عدد المشروعات «قيد الإنشاء» في السوق الإماراتية وصل إلى 103 مشروعات فندقية، بطاقة جاوزت 26 ألف غرفة، وبزيادة سنوية قدرها 20% من حيث عدد المشاريع، و10% من حيث عدد الغرف.

أوسطياً، قالت الشركة إن المشروعات «قيد الإنشاء» في منطقة الشرق الأوسط، سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذ بلغت 659 مشروعاً، تضم أكثر من 163 ألف غرفة فندقية بنهاية الربع الثالث 2025.

وأضافت أن أسواق الإمارات والسعودية ومصر مجتمعة تستحوذ على نحو 88% من إجمالي مشاريع المنطقة «قيد الإنشاء».

وقالت إنه وخلال الربع الثالث من عام 2025، فقد افتتحت منطقة الشرق الأوسط 20 فندقاً جديداً، تضم 4822 غرفة، متوقعة افتتاح 45 فندقاً جديداً إضافياً، تضم 9531 غرفة فندقية في الربع الرابع من عام 2025، ليصل إجمالي عدد الفنادق الجديدة لهذا العام إلى 65 فندقاً جديداً، تضم 14 ألفاً و353 غرفة فندقية في المنطقة ككل.

وأوضحت الشركة أن قطاع الفنادق «قيد الإنشاء» في المنطقة يشهد نشاطاً قوياً، حيث تم الإعلان عن 32 مشروعاً جديداً، بإجمالي 7184 غرفة خلال الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي.