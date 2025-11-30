«الاتحاد للطيران»: عودة عمليات تشغيل «A320» إلى الوضع الطبيعي

عادت رحلات «الاتحاد للطيران» إلى جدولها التشغيلي المعتاد، بعد الانتهاء بنجاح من تثبيت التحديث البرمجي المطلوب من شركة «إيرباص» على أسطول طائرات «A320».

وأكدت الناقلة في بيان، أنها وبفضل الجهود الاستثنائية لفرقها التشغيلية والفنية، تم تنفيذ التحديث بسرعة، وبأقل قدر من التأثير على العمليات، رغم انشغال الحركة في مطار زايد الدولي خلال فترة السفر المزدحمة التي تسبق عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

ونوهت الشركة في البيان، إلى جهود فرق العمل في جميع محطات الشبكة ومهنيتهم العالية. وأكدت أن السلامة تبقى دائماً على رأس أولوياتها.

عربياً، أكدت «شركة العربية للطيران» أنها ستنفذ «الإجراءات المطلوبة» على الطائرات المتأثرة، كما كشفت الخطوط الجوية الكويتية أنها انتهت من جميع تحديثات الأنظمة الفنية لطرز «إيرباص إيه 320».

بدورها، ذكرت «فلاي ناس» السعودية، أنها أكملت التحديثات اللازمة لـ20 طائرة من أصل 68 طائرة من طراز «إيه 320»، وأكدت أن جميع الرحلات تسير وفق الجدول الزمني المحدد دون أي تأخير.