بمناسبة عيد الاتحاد.. منافذ تجزئة تطلق تخفيضات بنسب حتى 60 %

طرحت منافذ بيع لتجارة التجزئة في أسواق دبي والشارقة خلال الفترة الأخيرة عروضاً موسعة للتخفيضات على سلع غذائية واستهلاكية مختلفة، بنسب تراوح بين 20 و60%، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 للدولة.

وشملت العروض التي يمتد عدد كبير منها حتى السابع من ديسمبر المقبل، سلعاً غذائية من أبرزها الدواجن، واللحوم، والأسماك، ومنتجات الألبان، وزيوت الطعام، والأرز، إضافة إلى تخفيضات على أجهزة إلكترونية، مثل الهواتف الذكية، والشاشات، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، كما شملت العروض مستحضرات العناية الشخصية، وحقائب السفر، والملابس، والعطور.

وأكد مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» أن العروض المطروحة اتسمت بالتنوع في مختلف الفئات، ما يزيد من فرص التسوق، خصوصاً لموسم العطلات المدرسية الذي يلي تلك فترة التخفيضات، مطالبين بضرورة زيادة عدد منافذ البيع المشاركة في العروض.

بدورهم، قال مسؤولون عاملون في تجارة التجزئة إن تخفيضات «عيد الاتحاد» للعام الجاري، شهدت ارتفاعاً في عدد السلع المشمولة، وزيادة في فترات التخفيضات.

فرص تسوق

وتفصيلاً، قال المستهلك إبراهيم حمزة، إن «عروض التخفيضات المطروحة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 للدولة، من المظاهر الإيجابية التي توفر فرصاً للتسوق بأسعار مناسبة للعديد من السلع، لاسيما أن هذه التخفيضات تسبق فترة موسم العطلات المدرسية خلال ديسمبر، وتشمل العديد من المنتجات التي تصلح كهدايا، أو توفر مستلزمات السفر في عطلات خارجية».

بدوره، قال المستهلك حسن عمران، إن «تخفيضات عيد الاتحاد في منافذ البيع اتسمت بالتنوع خلال العام الجاري، وبمعدلات أكبر مقارنة بتخفيضات العام الماضي، لكنها لاتزال محدودة في عدد من المراكز التجارية»، مقترحاً أن ينضم العديد من منافذ البيع خلال الأيام المقبلة للمشاركة في تلك العروض.

في السياق نفسه، قال المستهلك محمد علي: «لاحظنا أن العروض المطروحة في بعض منافذ البيع بمناسبة عيد الاتحاد تشهد تنوعاً وتوسعاً في نسب التخفيضات مقارنة بأعوام سابقة، وسيكون من المهم أن تشهد الأسواق خلال الأيام المقبلة توسعاً أكبر في عدد منافذ البيع المشاركة في تلك العروض، مع تمديد فترة التخفيضات خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل لتلبية احتياجات الأسر، تزامناً مع الاستعداد لموسم العطلات المدرسية».

واتفق المستهلك أيمن بدير في أن «الحملات التخفيضية في منافذ البيع من المظاهر المفيدة للعائلات التي تستعد لشراء الهدايا ومستلزمات الاستعداد للسفر في موسم العطلات خلال الشهر المقبل».

تنوع كبير

إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في سلسلة متاجر تجزئة، ديليب فيشال، إن «عروض عيد الاتحاد في الأسواق تشهد تنوعاً كبيراً، وارتفاعاً في عدد السلع المشمولة ضمن تنزيلاتها، وذلك مع إقبال عدد من شركات التوريد للمشاركة في تلك العروض، احتفاء بعيد الاتحاد الـ54 للدولة».

وأضاف: «لم تقتصر العروض على سلع غذائية أو منتجات التنظيف والعناية الشخصية، بشكل مماثل للأعوام الماضية، بل شملت حقائب السفر، والملابس، والعطور، والهواتف المحمولة، وإلكترونيات مختلفة، إضافة إلى الأحذية».

وتابع: «تأثرت العروض بزيادة فترة العطلة الشتوية للمدارس، التي أصبحت أربعة أسابيع بدلاً من ثلاثة، ما يتيح مجالاً للسفر في عطلات خارج الدولة، وشراء مستلزماته».

من جهته، قال مدير المشتريات في أحد منافذ التجزئة، محمد ناصر: «راعت عروض التخفيضات بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 للدولة المتغيرات في احتياجات المستهلكين، ومن ضمنها وجود عطلة للمدارس موحدة وطويلة، وبالتالي شملت العروض عدداً أكبر من السلع بتخفيضات على حقائب ومستلزمات السفر والهدايا».

وأكد أن «العروض، ومع استمرارها فترات طويلة، ستتيح للعائلات فرصاً متعددة للتسوق على مرات مختلفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على المستهلكين وعلى منافذ التجزئة عبر زيادة المبيعات».

نمو في الطلب

قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن «طرح عروض متعددة خلال الفترة الحالية في الأسواق، وبنسب تخفيضات متباينة، يؤشر إلى توجه العديد من المتاجر لزيادة حصص مبيعاتها بمعدلات أكبر قبل نهاية العام»، لافتاً إلى أن الفترة الحالية وحتى نهاية ديسمبر المقبل تعد من المواسم الاستهلاكية التي تشهد نمواً في الطلب على شراء الهدايا ومستلزمات السفر. وتوقع البحر أن تشهد الفترة المقبلة انضمام العديد من المتاجر للعروض التخفيضية، مواكبة للتنافسية السوقية.