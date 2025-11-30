غرفة عجمان تشارك في منتدى اقتصادي

شاركت غرفة عجمان في «المنتدى الاقتصادي العربي ـ اليوناني» الـ14، الذي عُقد في العاصمة اليونانية أثينا يومي 27 و28 نوفمبر الجاري. وأشاد الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، الذي ترأس وفد الغرفة إلى المنتدى، بمتانة العلاقات الإماراتية اليونانية، وعمق الروابط بين البلدين، وما وصلت إليه من مستويات متقدمة في التعاون الاقتصادي باعتباره أحد النماذج المتطورة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية الدولية، لاسيما في ظل توجه الجانبين لفتح مجالات جديدة للتعاون، وتوسيع حركة التجارة بينهما. وأكد النعيمي أهمية المنتدى، ودوره في توفير منصة دولية لتعزيز آفاق الاستثمار بين الإمارات واليونان.