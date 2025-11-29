محمد بن راشد يشهد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025.

وتعد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، أكبر وأعرق مهرجان رياضي وترفيهي في الشرق الأوسط، وأحد الأحداث الرئيسية على تقويم دبي.

وحلقت إحدى طائرات "طيران الامارات" خلال منافسات البطولة، حيث عبرت طائرة الناقلة الضخمة من طراز A380 على ارتفاع 500 قدم فقط أجواء الملعب الرئيسي.