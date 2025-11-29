الاتحاد للطيران: عودة عمليات تشغيل طائرات A320 إلى الوضع الطبيعي

قالت الاتحاد للطيران ان رحلاتها عادت إلى جدولها التشغيلي المعتاد بعد الانتهاء بنجاح من تثبيت التحديث البرمجي المطلوب من شركة إيرباص على أسطول طائرات A320.

وأوضحت انه وبفضل الجهود الاستثنائية لفرقها التشغيلية والفنية، تم تنفيذ التحديث بسرعة وبأقل قدر من التأثير على العمليات، رغم انشغال الحركة في مطار زايد الدولي خلال فترة السفر المزدحمة التي تسبق عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

وأعربت الاتحاد للطيران عن شكرها لفرق العمل في جميع محطات الشبكة على مهنيتهم العالية، كما توجهت بالشكر لضيوفها على صبرهم وتفهّمهم مشيرة الى أن السلامة تبقى دائماً على رأس أولوياتها.