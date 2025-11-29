إقبال كبير على مراكز التسوق في دبي وأبوظبي

شهدت مراكز تسوق في دبي، أمس، إقبالاً كبيراً، مع انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر حتى الثاني من ديسمبر، بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية، و2000 متجر تقدم عروضاً مختلفة، بخصومات تصل إلى 90%، والتي واكبها طرح متاجر عروض تخفيضات بمناسبة «الجمعة البيضاء».

وتشمل العروض المطروحة، الملابس والأحذية والعطور والإلكترونيات، إلى جانب مستحضرات العناية بالبشرة والتجميل، فضلاً عن سلع استهلاكية متنوعة.

وذكر مستهلكون خلال جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد من المراكز التجارية، أن مواكبة «التخفيضات الكبرى» لـ«الجمعة البيضاء» وتمديد «التخفيضات الكبرى» يومين إضافيين، أتاحا فرصاً أكبر للتسوق، لاسيما مع تزامن العروض مع تسليم الرواتب وعطلتي نهاية الأسبوع وعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات.

وقال متخصصون في تجارة التجزئة، إن تعدد العروض زاد من الإقبال على مراكز التسوق في دبي بمعدلات غير مسبوقة، وسط توقعات بأن ترتفع أكثر خلال الأيام المقبلة، لافتين إلى أن الحصص الأكبر من الطلب تركزت في الملابس والأحذية.

إلى ذلك، شهدت محال تجارية ضمن مراكز تسوق في أبوظبي إقبالاً كبيراً أيضاً منذ أول من أمس، بلغ ذروته بعد انتهاء ساعات العمل أمس، للاستفادة من تخفيضات «الجمعة البيضاء»، التي تشهد أكبر خصومات على مدار العام. وأعلنت محال عن خصومات راوحت بين 25 و70%، في حين أعلنت محال أخرى عن خصومات بنسب ثابتة تبلغ 30 أو40% على كل المعروضات أو على بضائع مختارة.

وطالب مستهلكون بتمديد فترة التخفيضات لتشمل عطلة عيد الاتحاد.

دبي

وتفصيلاً، قال المستهلك في دبي، رضا إبراهيم، إن تزامن «التخفيضات الكبرى» مع «الجمعة البيضاء»، زاد من العروض المطروحة في مراكز التسوق بمعدلات أكبر، خصوصاً مع مشاركة عدد أكبر من المتاجر بالعروض وشمولها سلعاً متنوعة، ما أتاح فرصاً كثيرة للتسوق للأسر، لاسيما مع استمرار العروض خلال عطلتي نهاية الأسبوع وعيد الاتحاد.

وأفاد المستهلك هاني السيد، بأن مراكز التسوق في دبي تشهد خلال الفترة الحالية طرح عروض موسعة مع تزامن مناسبات مختلفة للتنزيلات، ما زاد من عدد السلع المشمولة بالتخفيضات، مشيراً إلى أن مواكبة تلك العروض لمواعيد تسليم الرواتب وعطلتي نهاية الأسبوع وعيد الاتحاد أتاحت مجالاً أكبر للتسوق.

وأكدت المستهلكة، نجلاء حسن، أن العروض المطروحة حالياً في مراكز التسوق تعد من المظاهر الإيجابية، التي توفر للأسر المستهلكة المجال لشراء احتياجاتها من الملابس والأحذية والإلكترونيات، وغيرها.

إقبال لافت

من جهته، قال مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة الملابس، محمد إدريس، إن منافذ البيع في مراكز التسوق تشهد إقبالاً لافتاً مع تزامن عروض «التخفيضات الكبرى» و«الجمعة البيضاء»، ومواكبة تلك العروض لفترة العطلات، الأمر الذي أسهم برفع معدلات الإقبال بشكل قياسي.

بدوره، ذكر مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل متاجر بيع الأحذية والملابس، باتريك بايجو، أن معدلات الإقبال على مراكز التسوق في دبي حالياً تعد قياسية، متوقعاً أن ترتفع وتيرتها بمعدلات أكبر في الأيام المقبلة خلال عطلتي نهاية الأسبوع وعيد الاتحاد، لافتاً إلى أن الملابس والأحذية تعدان الأكثر طلباً من قبل المستهلكين، خصوصاً الملابس الشتوية.

واتفق مسؤول المبيعات في أحد متاجر التجزئة، أحمد بشير، على أن معدلات الطلب الأكبر تركزت في الملابس والأحذية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية، لاسيما مع طرح تنزيلات كبيرة عليها.

أبوظبي

وفي أبوظبي طرحت محال تجارية في مراكز تسوق تخفيضات كبرى بمناسبة «الجمعة البيضاء»، أو «الجمعة الكبرى» التي تشهد أكبر خصومات على مدار العام.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد من مراكز التسوق، أن محال لها فروع في عدد من إمارات الدولة أعلنت عن خصومات راوحت بين 25% و70%، في حين أعلنت محال أخرى عن خصومات بنسب ثابتة تبلغ 30% أو40% على كل المعروضات أو على بضائع مختارة، كما أعلنت محال عن خصومات بنسب تصل إلى 54% على بضائع معينة احتفالاً بعيد الاتحاد. وشملت العروض أيضاً «اشتري 1 واحصل على 1 مجاناً» أو «اشتري 2 واحصل على 2 مجاناً».

وتنوعت البضائع المشمولة بالتنزيلات لتشمل بشكل أساسي الملابس والحقائب والأحذية العادية والرياضية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأثاث ومستلزمات الديكور والأدوات المنزلية والكهربائية.

ازدحام وطوابير

وقالت المستهلكة أماني سليم، إن تخفيضات «الجمعة البيضاء» أو «الجمعة الكبرى»، تشهد ازدحاماً وطوابير على صناديق الدفع منذ أول من أمس للاستفادة من التنزيلات، مشيرة إلى أن محال كثيرة أعلنت عن تخفيضات بنسب راوحت بين 25% و70%، بينما أعلنت محال عديدة عن تخفيضات بنسب ثابتة 30% أو 40% على كل المعروضات أو بعضها.

وطالبت بتمديد فترة التخفيضات أياماً عدة، لتشمل عطلة عيد الاتحاد لإعطاء فرصة للمستهلكين للشراء بعيداً عن الازدحام. واعتبر المستهلك أكرم زهران، أن تخفيضات «الجمعة البيضاء» أو «الزرقاء» أو «الصفراء»، كما يسميها البعض، تعد من أهم فترات التخفيضات، خصوصاً في ضوء وجود منافسة شديدة مع المنصات الإلكترونية، لافتاً إلى أن محال أعلنت عن تخفيضات تصل إلى 30% أو 40% على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف، فيما عرضت محال بعض الموديلات القديمة والجديدة بأسعار مخفضة. وطالب هو الآخر بتمديد فترة التخفيضات لتشمل عطلة عيد الاتحاد.

وقال المستهلك عاطف محمود، إن محال عديدة أعلنت عن تخفيضات تصل إلى 70%، في حين أعلنت محال أخرى عن خصومات بنسب تصل إلى 54% على بضائع مختارة احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54% للدولة، كما شملت العروض «اشتري 1 واحصل على 1 مجاناً» أو «اشتري 2 واحصل على 2 مجاناً»، موضحاً أن التخفيضات شملت بالأساس ملابس وأحذية وحقائب يد وسفر، فضلاً عن أثاث ومستلزمات منزلية. واتفق على أن تمديد فترة التخفيضات لتشمل عطلة عيد الاتحاد يعطي فرصة أكبر للشراء والمقارنة بين العروض.

تنشيط المبيعات

بدوره، قال المسؤول في إدارة أحد المراكز التجارية، سمير أسعد، إن «الجمعة الكبرى» تشهد خصومات تعد الأكبر على مدار العام، وتؤدي إلى تنشيط المبيعات بشكل كبير لترتفع بنسب تتجاوز 50% في بعض المحال حسب السلعة ونسب التخفيضات.

وأوضح أن مدة التخفيضات تحددها المحال حسب سياستها، مشيراً إلى أن بعض المحال ستمدد فترة التخفيضات إلى ثلاثة أيام بانتهاء عطلة نهاية الأسبوع لإعطاء فرصة للشراء.

وقالت مسؤولة المبيعات في أحد المحال التجارية، أريكا كارل، إن التخفيضات تشهد منافسة شديدة مع المنصات الإلكترونية، ما أدى إلى رفع نسب الخصومات في بعض المحال، لافتة إلى أن التخفيضات اقتصرت على يوم واحد في بعض المحال، بينما ستمدد بعض المحال التخفيضات أياماً إضافية.

. 2000 متجر و500 علامة تجارية في دبي تقدم عروضاً مختلفة وخصومات تصل إلى 90%.

. مستهلكون في أبوظبي طالبوا بتمديد فترة التخفيضات لتشمل عطلة عيد الاتحاد.