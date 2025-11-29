«دبي المالي» يستقطب سيولة بـ 161.7 مليار درهم منذ بداية العام

استقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري سيولة جاوزت 161.7 مليار درهم، فيما صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 13.15% بمكاسب رأسمالية بلغت نحو 39.6 مليار درهم.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، أن المؤشر العام صعد ما يعادل 678.22 نقطة، ليرتفع من مستوى 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى مستوى 5836.89 نقطة في نهاية جلسة أمس، آخر جلسات نوفمبر الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 946.51 مليار درهم في آخر جلسات نوفمبر 2025. وتم التداول على نحو 60.04 مليار سهم عبر تنفيذ 3.1 ملايين صفقة.

ودعم أداء السوق منذ بداية العام 2025 نمو عدد من القطاعات القيادية، أبرزها قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 18.43%، وقطاع العقارات بنسبة 10.04%، إضافة إلى قطاع الصناعة الذي سجل نمواً بنسبة 24.99%.

ومنذ بداية العام الجاري اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 5.068 مليارات درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 67.63 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 62.57 مليار درهم.

وتصدر سهم «اكتتاب» ارتفاعات سوق دبي منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة أمس، بنمو نسبته 194.44%، كما صعدت أسهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 91.24%، و«أملاك» 83.39%، و«جي إف إتش» 76.23%، و«دبي للاستثمار» 58.8%، و«العربية للطيران» 39.61%، و«الإمارات الإسلامي» بنسبة 31.04%، و«دبي التجاري» 30.92%، و«دبي الإسلامي» 29.34%، و«باركن» 14.99%.

وارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 13.75%، و«المشرق» 10.09%، و«ديار للتطوير» 8.84%، و«إعمار للتطوير» 7.3%، و«سالك» 6.3%، و«الخليج للملاحة» 4.51%، و«إعمار» 3.5%، و«مجموعة تيكوم» 3.49%.