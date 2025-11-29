617.6 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 11 شهراً

حققت السوق العقارية في دبي أداءً قياسياً خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري، حيث وصلت مبيعاتها إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وذلك وسط استمرار حالة الزخم الكبير، وارتفاع مستويات الطلب المحلي والأجنبي، لترسخ الإمارة مكانتها وجهة عالمية رئيسة للاستثمار.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات السوق العقارية في دبي قفزت بنسبة 29.91%، لتصل إلى 617.66 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات نوفمبر أمس، مقابل 475.44 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2024، لتواصل بذلك تسجيل فترات استثنائية من النمو والازدهار.

ووفقاً للرصد، سجل القطاع العقاري في الإمارة 195.736 ألف مبايعة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ164.37 ألف مبايعة في الفترة نفسها من عام 2024، بنمو بلغ 19.08%.

وفي حين تُعدّ مبيعات عقارات دبي، خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري، الأعلى على الإطلاق للفترة المذكورة، فإنها تخطت إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2024 بأكمله، والبالغة 522.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 95.46 مليار درهم.

وبالنسبة لعمليات الرهن العقاري، فقد سجلت 162.59 مليار درهم من خلال 47.25 ألف معاملة في الفترة المشار إليها، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 49.96 مليار درهم عبر 8869 معاملة.

وبذلك سجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2025 نمواً بنسبة 21.25%، لتصل إلى نحو 830.21 مليار درهم، نتجت عن نحو 251.867 ألف صفقة، مقارنة بـ684.66 مليار درهم، تمت عبر 210.26 آلاف معاملة، جرى تنفيذها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدّرت «الخليج التجاري» قائمة المناطق الأعلى من حيث قيمة المبيعات منذ بداية العام الجاري، بمبيعات تُقدر بنحو 34.24 مليار درهم، تلتها منطقة «اليلايس1» بنحو 23.31 مليار درهم، ثم «جميرا فييلج سركل» بـ22.11 مليار درهم، ثم «نخلة جميرا» في المرتبة الرابعة بـ19.67 مليار درهم، و«برج خليفة» بـ19.05 مليار درهم.

وحلت منطقة «مدينة المطار» سادسة بـ18.97 مليار درهم، تلتها منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» بـ18.88 مليار درهم، و«معيصم الثانية» بـ18.64 مليار درهم، و«نخلة جبل علي» بـ14.91 مليار درهم، ومنطقة «اليفره1» عاشرة بـ14.54 مليار درهم.

إلى ذلك سجلت مبيعات السوق العقارية في دبي خلال نوفمبر 2025 أعلى مبيعات شهرية بالنسبة للشهر ذاته من السنوات السابقة، مسجلة 62.4 مليار درهم من خلال تنفيذ 18.22 ألف معاملة، وبنمو 56.9% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما نما حجم المعاملات خلال شهر نوفمبر الجاري بنسبة 35.8%، لتبلغ 18.22 ألف صفقة، مقارنة بنحو 13.41 ألف صفقة خلال الشهر ذاته من العام الماضي 2024.