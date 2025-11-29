مكتوم بن محمد: دبي ستبقى مركزاً يجذب رؤوس الأموال

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، في مكتب سموه أمس، ألكسندر ويناندتس، رئيس مجلس إدارة «دويتشه بنك»، أحد أكبر وأعرق المصارف في العالم.

وأعرب سموه خلال اللقاء عن تقديره لعلاقات التعاون المثمرة بين دولة الإمارات والبنك العالمي الرائد، حيث تناول اللقاء نشاط البنك وما يقدمه من خدمات متكاملة على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا انطلاقاً من مقره في مركز دبي المالي العالمي، والتي تشمل: الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، وإدارة الثروات الخاصة، والخدمات المصرفية للمعاملات الدولية.

وأشار سموه إلى التطور الكبير والنمو السريع الذي يشهده القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات مدفوعاً بتبني الابتكار المالي وتسريع معدلات التحول الرقمي، ما يفتح المجال رحباً أمام القطاع المصرفي العالمي للاستفادة من المزايا التنافسية القوية التي تتمتع بها الدولة من عمليات حوكمة تتبع أرقى المعايير العالمية، وبيئة تنظيمية وتشريعية داعمة للأعمال، وبنية تحتية تُعد من الأفضل على مستوى العالم.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «التقيت اليوم مع ألكسندر ويناندتس، رئيس مجلس إدارة (دويتشه بنك)، أحد أكبر وأعرق المصارف في العالم. وناقشنا التطور الكبير والنمو السريع الذي يشهده القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات في تبني الابتكار المالي والتحول الرقمي بما يدعم مزاياها التنافسية ويعزز بيئتها الاستثمارية».

وأضاف سموه: «دبي ستبقى مركزاً يجذب رؤوس الأموال، ويبتكر الحلول، ويضع معايير جديدة للقطاع المالي عالمياً. وثقة المؤسسات المالية العالمية في بيئة الإمارات الاستثمارية وقدرتها على تمكين النمو وتسريع التحوّل الاقتصادي في تنامٍ مستمر، لترسيخ موقعها في ريادة القطاع الاقتصادي والمالي العالمي».

وتطرق اللقاء إلى دور دبي الرائد كأحد أبرز المراكز المالية والاستثمارية على مستوى العالم، وجهة جذب رئيسة لرؤوس الأموال والمؤسسات المالية العالمية في ضوء التزام الإمارة بتوفير كافة الممكنات الداعمة لنمو وتوسع المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والدولية، وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، والرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033.

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم.

يذكر أن «دويتشه بنك» يعد من البنوك العالمية العريقة، إذ يعود تأسيسه إلى العام 1870، وينتشر البنك في 56 دولة بطاقم عمل ضخم يضم نحو 90 ألف موظف في مختلف فروعه حول العالم. ويدير البنك أصولاً بقيمة نحو 1.054 تريليون يورو، كما يدير ثروات تقدر بنحو 675 مليار يورو، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، في حين حقق البنك نمواً بلغ 4% في صافي إيراداته عام 2024 لتبلغ 30.1 مليار يورو.