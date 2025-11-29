غرف دبي تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع صربيا

نظمت غرف دبي طاولة نقاش مستديرة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة صربيا، بهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وبحث الفرص الاستراتيجية المتاحة لتعزيز الشراكات الثنائية بين دبي وصربيا.

وحضر الفعالية التي عقدت في مقر غرف دبي مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ووزير دولة في وزارة التجارة الخارجية والداخلية في صربيا، وستيفن نيكسيفيتش، وسفير صربيا لدى الدولة، فلاديمير ماريتش.

وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية الزراعية، كما بحث المشاركون فرص توسيع العلاقات التجارية بين الجانبين وتمهيد الطريق أمام شراكات جديدة.