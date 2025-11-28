مستهلكون يطالبون بتخفيضات على مستلزمات الاحتفال بعيد الاتحاد

أكد مستهلكون خلوّ العديد من منافذ البيع الكبرى والمحال التجارية من عروض تخفيضات على مستلزمات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، مطالبين بطرح تخفيضات على أسعار هذه المستلزمات، مثل الملابس والأعلام والملصقات، وأدوات الزينة والشارات وغيرها.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن أسعار بعض تلك المستلزمات مرتفعة جداً، في وقت تشهد أسواق الدولة شراء كميات كبيرة من المستلزمات للاحتفال بعيد الاتحاد، سواء من جانب الأسر المواطنة والمقيمة أو الجهات الحكومية والشركات.

وبينما قال مسؤولان في تجارة التجزئة إن الطلب الكبير على مستلزمات الاحتفال بعيد الاتحاد، وتميّزها بخامات عالية الجودة، يرفعان أسعار بعضها، اعتبر خبير في شؤون التجزئة أن زيادة الأسعار غير مبررة وتُعدّ استغلالاً للطلب الكبير، داعياً المستهلكين إلى شراء المستلزمات من متاجر الجملة التي تطرحها بأسعار أقل من المتاجر التقليدية.

وتفصيلاً، قال المواطن أحمد الشحي إن العديد من منافذ البيع والمحال الكبرى، خلت من عروض تخفيضات على مستلزمات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، لاسيما الملابس والأعلام والملصقات وأدوات الزينة، والشارات و«البالونات» وغيرها، مشيراً إلى أن أسعار بعض المستلزمات مرتفعة.

وأوضح على سبيل المثال أن منافذ بيع طرحت فساتين للبنات الصغيرات تحمل شعارات خاصة بالمناسبة، بأسعار تزيد على 100 درهم للفستان الواحد، بينما طرحت محال شرائط وشارات صغيرة للاحتفال بأسعار تتجاوز 35 درهماً للقطعة الواحدة.

وطالب الشحي بعروض مخفضة على تلك المستلزمات، خصوصاً مع زيادة الطلب عليها في هذه الفترة التي تواكب المناسبة.

كما أكدت المواطنة سعاد محمد أن العديد من منافذ البيع والمحال التجارية خلت من عروض مخفضة على مستلزمات الاحتفال بعيد الاتحاد، معربة عن استغرابها من ارتفاع أسعار بعض المستلزمات، حيث طرحت منافذ ومحال أعلاماً كبيرة بأسعار تصل إلى أكثر من 220 درهماً للعلَم، في حين طرحت محال ملصقات صغيرة بأسعار تزيد على 25 درهماً للملصق الواحد، مطالبة بخصومات على تلك المستلزمات في إطار دعم الفرحة بهذه المناسبة الوطنية.

وقالت المقيمة هبة السيد إنها لاحظت ارتفاعاً في أسعار بعض مستلزمات عيد الاتحاد، خصوصاً ملابس الأولاد والبنات، حيث راوحت بين 70 و120 درهماً حسب الخامة، كما لاحظت أن أسعار بعض أدوات الزينة، مثل الشعارات والأكياس والقبعات، مرتفعة وتزيد على 50 درهماً.

وأضافت أن الأسر المقيمة اعتادت المشاركة في احتفالات عيد الاتحاد، وشراء كثير من المستلزمات الاحتفالية، كما يشارك الأبناء سنوياً في الاحتفالات التي تقام في المدارس.

من جهته، قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، إدريس إبراهيم، إن المنافذ اعتادت طرح مجموعة متنوعة من مستلزمات عيد الاتحاد بأحجام وخامات مختلفة، وبأسعار متنوعة ومتفاوتة حسب الحجم والخامة لتناسب مختلف فئات المستهلكين الأفراد، إلى جانب الشركات.

ولفت إلى أن زيادة الطلب بشكل كبير على شراء هذه المستلزمات في هذه الفترة من كل عام، يرفع أسعار بعض المستلزمات.

واتفق معه المسؤول في أحد المحال التجارية، أحمد صديقي، على أن هذه الفترة تتميز بزيادة كبيرة في مبيعات مستلزمات عيد الاتحاد، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة يواكب ذلك بتوفير كميات كبيرة من المستلزمات، بأسعار متفاوتة تلبي الاحتياجات المختلفة.

وأكد أن مختلف المستلزمات تتميز بخامات عالية الجودة، الأمر الذي يؤثر في الأسعار.

بدوره، قال الخبير في شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، إن الكثير من المتاجر التقليدية لم تطرح عروض تخفيضات على مستلزمات عيد الاتحاد، على الرغم من أن هذه المناسبة مناسبة وطنية غالية وعزيزة على كل مواطن ومقيم، وتشهد الدولة خلالها حركة شراء نشطة، ما يؤدي إلى تحقيق المتاجر أرباحاً كبيرة خلال أيام قليلة.

ويرى البحر أن أسعار بعض المستلزمات مرتفعة بشكل غير مبرر، ما اعتبره استغلالاً من بعض المتاجر لزيادة الطلب من جانب الأسر والشركات والهيئات الحكومية والخاصة على حد سواء، مطالباً المتاجر بطرح تخفيضات بنسبة 54%، في إشارة إلى الذكرى الـ54 لعيد الاتحاد.

ودعا البحر المستهلكين إلى شراء المستلزمات من متاجر الجملة التي تطرحها بأسعار تقل بنسب كبيرة عن المتاجر التقليدية.

. 100 درهم سعر فستان الاحتفال بالمناسبة للبنات الصغيرات في منافذ، بينما طرحت محال ملصقات بأسعار تتجاوز 25 درهماً.