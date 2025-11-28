«راوتر» جديد بجسم شفاف

أعلنت شركة «هواوي» الصينية عن إطلاق «الراوتر X3 Pro» الجديد، الذي يأتي بجسم شفاف مزين بسلسلة جبال مضاءة.

ويجمع «الراوتر» الجديد بين قاعدة بلاستيكية باللون الأسود، تضم اللوحة الرئيسة ومروحة صغيرة وجسماً مخروطياً شفافاً.

ويظهر داخل المخروط الشفاف جبل منحوت مع إضاءة مدمجة، ويمكن تعديل درجة حرارة الألوان من البارد إلى الدافئ، ولا تقتصر أهمية هذا الجبل على الزينة فقط، بل يتضمن أيضاً الهوائيات غير الظاهرة تقريباً، التي تعمل على تحسين الأداء، بينما تعمل وحدات «الستالايت» الاختيارية على توسيع نطاق تغطية الشبكة اللاسلكية، وتأتي بحجم أصغر وتصميم جذاب لافت للانتباه.

ويدعم «الراوتر X3 Pro» شبكة «Wi-Fi 7» بمعدل نقل بيانات يصل إلى 3570 ميغابت/ثانية عن طريق قناة «6 غيغاهرتز».