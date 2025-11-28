«دبي الدولي» يستعد لاستقبال 10 ملايين مسافر حتى نهاية ديسمبر

يشهد مطار دبي الدولي ذروة سفر استثنائية، بدأت أمس، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2025، مع توقعات بوصول أعداد المسافرين إلى أكثر من 10 ملايين مسافر عبر المطار خلال هذه الفترة.

وأفادت مؤسسة مطارات دبي، في بيان، بأن حركة السفر انطلقت مبكراً تزامناً مع عطلة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، حيث يُتوقع أن يبلغ متوسط عدد المسافرين اليومي أكثر من 294 ألف مسافر، بينما من المتوقع أن تتسارع الوتيرة بشكل كبير خلال ديسمبر المقبل، الذي يستعد لاستقبال أكثر من 8.7 ملايين مسافر، ليكون بذلك الشهر الأكثر ازدحاماً في تاريخ مطار دبي، مع توقعات بأن يتجاوز عدد المسافرين اليومي حاجز 300 ألف مسافر، وأن يكون يوم السبت الموافق 20 ديسمبر هو الأشد ازدحاماً، بواقع 303 آلاف مسافر.

وخلال الفترة من أمس وحتى 31 ديسمبر 2025، يُتوقّع أن تسجل حركة السفر تقارباً واضحاً في حركة المسافرين القادمين والمغادرين، حيث تزداد وتيرة السفر إلى الخارج في الأيام التي تسبق عطلة عيد الاتحاد، مع استفادة المقيمين من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، بينما تتغير الوتيرة مجدداً في منتصف ديسمبر، لترتفع حركة السفر إلى دبي بشكل ملحوظ، مدفوعة ببرنامج الفعاليات الاحتفالية الغني والمتنوع الذي تشهده المدينة خلال موسم الأعياد.

وأكدت «مطارات دبي» أنها تواصل العمل بشكل وثيق مع شركائها ضمن مجتمع المطار «oneDXB»، بمن فيهم شركات الطيران والجهات الرقابية والشركاء التجاريون، وفِرَق الخدمات في المطار، لضمان رحلات أكثر سلاسة.

وأصدرت «مطارات دبي» مجموعة من الإرشادات لمساعدة المسافرين على الاستمتاع بتجربة سفر سلسة ومريحة، خلال ذروة موسم السفر في نهاية العام، موضحة أنه يمكن للمسافرين مع شركة طيران الإمارات، الاستفادة من خدمات إنهاء إجراءات السفر المريحة التي تشمل إنهاء الإجراءات من المنزل، أو مبكراً أو عبر الأجهزة الذاتية، إضافة إلى خيار إنهاء إجراءات السفر في المدينة من خلال مكتب «طيران الإمارات» في «آي سي دي بروكفيلد بليس» في مركز دبي المالي العالمي بدبي.

وشددت على أهمية وصول المسافرين إلى المطار قبل موعد إقلاع الطائرة بثلاث ساعات كحد أقصى، كما يُنصح بإتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد، مشيرة إلى أنه يمكن للعائلات مع الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً، استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة جوازات السفر، بينما يمكن لضيوف الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال على «طيران الإمارات» المغادرين من المبنى رقم (3)، استخدام ممر السجادة الحمراء الذكي لإتمام إجراءات الجوازات بسرعة، ومن دون الحاجة إلى إبراز الوثائق.

ولفتت «مطارات دبي» إلى أهمية الاطلاع على أحدث لوائح وشروط السفر للوجهة المقصودة، والتأكد من تجهيز كل الوثائق الضرورية للسفر قبل الوصول إلى المطار، مشددة على وضع البطاريات الاحتياطية وبنوك الطاقة في الأمتعة اليدوية فقط.

. ديسمبر المقبل الشهر الأكثر ازدحاماً في تاريخ مطار دبي.

. 20 ديسمبر سيكون الأشد ازدحاماً.