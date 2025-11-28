«طيران الإمارات» تُشغّل «A350» على جميع رحلاتها إلى بغداد

تعتزم «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، تشغيل أحدث طائراتها «الإيرباص A350» على جميع رحلاتها الأسبوعية السبع إلى بغداد، ابتداء من الأول من يناير 2026.

وأفادت الناقلة، في بيان، أمس، بأن الطائرة «إيرباص A350» ستحل محل الطائرة «بوينغ 777» التي تُسيّرها الناقلة حالياً أربع مرات أسبوعياً عبر الرحلتين «ئي كيه 943» و«ئي كيه 944»، ما يتيح للعملاء الاستمتاع بأحدث المقصورات، ويضمن لهم تجربة سفر أكثر اتساقاً على جميع الرحلات.

ويأتي تشغيل طائرة «A350» على جميع الرحلات الأسبوعية من وإلى بغداد، في إطار التزام «طيران الإمارات» بتعزيز وعدها الدائم بتقديم تجربة السفر بـ«تميّز دائم»، حيث تضم الطائرة ثلاث درجات، منها 32 مقعداً قابلة للتحول إلى أسِـرّة مستوية بالكامل بتوزيع (1-2-1) في درجة الأعمال، و21 مقعداً بتوزيع (2-3-2) في الدرجة السياحية الممتازة، و259 مقعداً في الدرجة السياحية بتوزيع (3-3-3).

كما توفر الطائرة تجربة ترفيهية متطورة، بفضل نظام الترفيه الجوي الحائز جوائز عالمية (ice)، إضافة إلى ممرات أوسع، ومقصورات أكثر هدوءاً، ونظام إضاءة مصمم لتخفيف آثار إرهاق السفر.

ويؤكد تخصيص طائرات «الإيرباص A350» على جميع رحلات بغداد، التزام «طيران الإمارات» الطويل تجاه العراق والمنطقة، وكانت الطائرة قد بدأت العمل على هذا الخط، في أغسطس الماضي، على الرحلتين «ئي كيه 941» و«ئي كيه 942».