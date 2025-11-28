«دبي للسلع»: 5 فائزين في هاكاثون «ويب 3 أنليشد»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، بالشراكة مع شركة «بايبت»، عن الفائزين في النسخة الثالثة من هاكاثون «ويب 3 أنليشد»، الذي اختتم فعالياته في دبي، وشهد، أمس، تقديم جوائز نقدية بقيمة 140 ألف دولار لخمسة مشروعات مبتكرة في تقنيات «الويب 3»، واستقطب الحدث 90 فريقاً عالمياً تنافسوا ضمن مجالات رئيسة، شملت التمويل اللامركزي، وألعاب «الويب 3»، والتمويل الاجتماعي، والبنية التحتية، والترميز، إضافة إلى مسارَي الذكاء الاصطناعي اللامركزي والعلوم اللامركزية اللذين تم استحداثهما هذا العام. وحصدت المراكز الأولى فِرَق: «يومي فاينانس»، و«غلِنت أناليتيكس»، و«سوراشين للذكاء الاصطناعي»، و«أورايال»، و«سباوت فاينانس».