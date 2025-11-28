«دي بي ورلد» تُطلق أول خدمة «أطلس» من المغرب إلى أوروبا

انطلقت أمس أول خدمة «أطلس» من مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، من مدينة أغادير المغربية، مُحدثةً بذلك نقلة نوعية في الأعمال اللوجستية للمنتجات الطازجة بين المغرب وبريطانيا وأوروبا.

وتتجه هذه الخدمة الافتتاحية إلى محطتي «لندن جيتواي» المملوكة لمجموعة موانئ دبي العالمية، في 30 نوفمبر الجاري، و«بوابة أنتويرب» الأوروبية في الأول من ديسمبر.

وأفادت «دي بي ورلد»، في بيان، بأن هذا المسار البحري الجديد والمخصص، سيُحدث نقلاً محسناً للفاكهة والخضراوات إلى المملكة المتحدة وأوروبا، حيث يُوفر منتجات طازجة أسرع وبكلفة أقل، مع خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 70%.

وأشارت إلى أنه من خلال نقل ما يصل إلى 150 ألف طن من المنتجات الطازجة سنوياً من الطرق البرية إلى المسار البحري، تُقدّم الخدمة حلاً لوجستياً مستداماً وقابلاً للتطوير.

وقال نائب الرئيس لقسم السلع القابلة للتلف في «دي بي ورلد»، كلاوس لارنر: «يُمثّل إطلاق أولى مهامنا في خدمة (أطلس) من مدينة أغادير، خطوة مهمة في مجال الخدمات اللوجستية المستدامة».

وأضاف: «يجمع هذا الحل بين مزايا السرعة والموثوقية والشفافية الرقمية، لتقديم منتجات عالية الجودة لتجار التجزئة والمستهلكين، مع مساعدة متعاملينا على تحقيق أهدافهم التي تخدم الأجندة المناخية».

يشار إلى أنه لدعم هذه الخدمة، استثمرت مجموعة موانئ دبي العالمية في 1000 حاوية من حجم 40 قدماً، و750 حاوية جافة بحجم 20 قدماً، ما يضمن سعة استيعابية للبضائع الطازجة والعامة.