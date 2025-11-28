كاميرا مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية

كشفت شركة «وايز» الأميركية عن كاميرا مراقبة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن الكاميرا «Solar Cam Pan» تمتاز بلوحة شمسية عالية الكفاءة مصنوعة من مادة «ETFE»، ولا تتطلب سوى ساعة واحدة من ضوء الشمس المباشر يومياً لضمان استمرارية شحن البطارية.

وأفادت «وايز» بأن فترة تشغيل البطارية المدمجة، بسعة 6400 مللي أمبير ساعة، تمتد إلى ستة أشهر، ما يضمن تغطية كاملة للمستخدمين حتى في الأيام الغائمة أو الممطرة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للكاميرا الجديدة على عدسة بدقة «2K»، مع وظيفة الرؤية الليلية التي يمكنها التقاط أدق التفاصيل، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتمتاز الكاميرا الجديدة بوظيفة اكتشاف الأشخاص وتتبعهم، إضافة إلى وظيفة الصوت ثنائي الاتجاه للتواصل مع الزوار بسهولة.