5 تحسينات يدعمها الذكاء الاصطناعي في «أجهزة المساعدة» المنزلية

أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إحداث نقلة نوعية بقدرات أجهزة المساعدة الشخصية الذكية داخل المنازل، حيث ساعدت في تطويرها وتحسين أدائها بمعدلات أسرع بكثير من تلك التي شهدتها الأجيال السابقة.

وأدى التوسع في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي إلى إضافة مهارات وإمكانات جديدة، عززت من تنافسية تلك الأجهزة في الأسواق، ورفعت مستويات الطلب عليها بشكل ملحوظ على الصعيدين المحلي والعالمي.

وشهدت أسواق أجهزة المساعدة الشخصية الذكية خلال السنوات الأخيرة مراحل متعددة من التطور، حيث انتقلت من كونها مجرد أجهزة تعمل بمكبرات صوت لتشغيل الموسيقى والمقاطع الصوتية عبر الإنترنت، مع دعم محدود لبعض الشاشات والكاميرات المدمجة للمراقبة، إلى منظومات متقدمة تقدم مستويات أعلى من الذكاء والفاعلية بفضل التحسينات التقنية الجديدة.

وفي ما يلي أبرز خمسة تحسينات دعمها الذكاء الاصطناعي في أجهزة المساعدة الشخصية:

1 - مهام استباقية

أول التحسينات هو تعزيز قدرات الأجهزة على إدارة المهام الاستباقية، حيث إنها لم تعد مجرد وسيلة تستجيب للأوامر، بل أصبحت قادرة على المساهمة في تنظيم الجداول اليومية للمستخدمين، وتعيين التذكيرات، وتقديم توقعات مفيدة تتعلق بالطقس، واتجاهات الأسواق، وأسعار المعادن، وحركة المرور، فضلاً عن اقتراح تطبيقات أو خطوات معينة وفقاً لسلوك المستخدم، وقد أسهم ذلك في توفير الوقت والجهد، وتحسين جودة الحياة.

2 - فهم الأوامر

كما مكنت تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أجهزة المساعدة الشخصية الذكية داخل المنازل من فهم الأوامر الصوتية المعقدة بمختلف اللغات واللهجات، إضافة إلى القدرة على استيعاب النوايا الكامنة خلف الكلام المنطوق أو المكتوب، وبفضل قدرة الأجهزة على التفاعل بطريقة طبيعية تحاكي الحوار البشري، حتى وإن كانت الأوامر غير دقيقة الصياغة، أصبحت عملية التفاعل معها أكثر سهولة وسلاسة، ما شجع المستخدمين على الاعتماد عليها بشكل أكبر.

3 - مراكز تحكم

وأسهمت تلك التقنيات أيضاً في تعزيز عمليات الأتمتة داخل المنازل والشركات، لتحويل أجهزة المساعدة الشخصية إلى مراكز تحكم محورية للأنظمة الذكية، وبذلك أصبح بإمكان المستخدم التحكم بمجموعة واسعة من الأجهزة، مثل الإضاءة، وأجهزة التلفزيون، وأنظمة الأمان، والمكانس «الروبوتية»، وكل ذلك عبر واجهة واحدة أو أوامر صوتية بسيطة، الأمر الذي عزز من مستوى الراحة.

4 - تطور مستمر

وبفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي وأنظمة تعلم الآلة، باتت أجهزة المساعدة الشخصية الذكية قادرة على التطور والتحسن المستمر، حيث تحدث قدراتها بشكل دوري دون الحاجة إلى استبدال الأجهزة أو شراء منتجات جديدة، وهذا التطور المستمر يضمن ارتفاع كفاءتها مع مرور الوقت، ويجعلها أكثر فائدة للمستخدمين.

5 - تجربة مخصصة

وتعتمد أجهزة المساعدة الشخصية الذكية على خوارزميات التعلم الآلي لفهم الأنماط اليومية للمستخدمين وتفضيلاتهم المختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمساعد الذكي ضبط الإضاءة أو درجة الحرارة تلقائياً بناءً على جدول المستخدم أو أنماط نومه، ما يوفر تجربة أكثر تخصيصاً وراحة، كما أصبح تكامل هذه الأجهزة مع الأجهزة المنزلية الأخرى أكثر سلاسة، فدمج الذكاء الاصطناعي في الأفران والثلاجات الذكية أتاح وظائف جديدة، مثل التنبؤ بوقت نضج الطعام، أو تتبع مخزون المواد الغذائية.

خدمات استشارية

قال خبير تقنية المعلومات، الدكتور محمد الفقي، إن أجهزة المساعدة الشخصية الذكية في المنازل، دخلت مرحلة انتقالية جديدة، نتيجة التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المعتمدة على التعلم الآلي.

وأضاف الفقي أن هذه الأجهزة أصبحت قادرة على جمع البيانات وتحليلها لتقديم خدمات استشارية للمستخدمين، سواء في التعامل مع الأجهزة المنزلية أو في شؤون الحياة اليومية، ما أدى إلى تعزيز أدائها، وإضافة تحسينات نوعية جديدة في وظائفها.