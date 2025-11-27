صفقة قياسية.. بيع قطعة أرض في «نخلة جميرا» بـ 1,86 مليار درهم

سجلت السوق العقارية في دبي، اليوم الخميس، صفقة بيع قياسية لقطعة أرض في نخلة جميرا بقيمة 1.86 مليار درهم، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والاملاك في دبي

وأظهرت البيانات أن المساحة الإجمالية لقطعة الأرض تبلغ نحو 1.015 مليون قدم مربع، بسعر بلغ 1832.56 درهم للقدم الواحد.

وبحلول الساعة 1.20 ظهراً بتوقيت الإمارات، شهدت تعاملات السوق العقارية تنفيذ 611 صفقة بيع بقيمة إجمالية 4.4 مليارات درهم، توزعت على 548 وحدة سكنية، و23 مبنى، و40 قطعة أرض.

وتشهد دبي طفرة في مبيعات الأراضي، حيث سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مبيعات بقيمة 230.4 مليار درهم توزعت على 22830 صفقة.

أما الرهون فقد سجلت 200 معاملة بقيمة 505.3 ملايين درهم، موزعة بواقع 113 لوحدات سكنية و 37 لمبان، و 58 لأراضً، فيما بلغت الهبات نحو 54 معاملة بقيمة 98.66 مليون درهم بواقع 48 لوحدات سكنية، و 6 لأراضٍ.

وبذلك، وصلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال منتصف تعاملات اليوم نحو 5.89 مليارات درهم، عبر تنفيذ 873 معاملة.