توقعات باستقبال 10 ملايين مسافر.. مطار دبي الدولي يستعدّ لذروة سفر استثنائية بنهاية العام

يستعدّ مطار دبي الدولي (DXB) لذروة سفر قوية اعتباراً من اليوم 27 نوفمبر وتستمر حتى 31 ديسمبر 2025، مع توقّعات بوصول أعداد المسافرين إلى أكثر من 10 ملايين مسافر عبر المطار خلال هذه الفترة.

وتنطلق حركة السفر مبكراً بالتزامن مع عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات، حيث يُتوقّع أن يبلغ متوسط عدد المسافرين اليومي أكثر من 294 ألف مسافر.

ومن المتوقع أن تتسارع الوتيرة بشكل كبير خلال شهر ديسمبر الذي يستعد لاستقبال أكثر من 8.7 ملايين مسافر، ليكون بذلك الشهر الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار. وخلال شهر ديسمبر، من المتوقّع أن يتجاوز عدد المسافرين اليومي حاجز الـ 300 ألف مسافر، وأن يكون يوم السبت 20 ديسمبر هو الأشد ازدحاماً بواقع 303 آلاف مسافر.



خلال هذه الفترة، يُتوقّع أن تسجّل حركة السفر تقارباً واضحاً في حركة المسافرين القادمين والمغادرين، حيث تزداد وتيرة السفر إلى الخارج في الأيام التي تسبق عطلة اليوم الوطني مع استفادة المقيمين من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

وفي منتصف ديسمبر، تتغيّر الوتيرة مجدداً لترتفع حركة السفر إلى دبي بشكلٍ ملحوظ، مدفوعةً ببرنامج الفعاليات الاحتفالية الغني والمتنوّع الذي تشهده المدينة خلال موسم الأعياد.



وتواصل مطارات دبي العمل بشكلٍ وثيق مع شركائها ضمن مجتمع المطار oneDXB، بمن فيهم شركات الطيران والجهات الرقابية والشركاء التجاريون وفرق الخدمات في المطار، لضمان رحلات أكثر سلاسة. كما أصدرت مطارات دبي مجموعة من الإرشادات الذكية لمساعدة المسافرين على الاستمتاع بتجربة سفر سلسة ومريحة خلال ذروة موسم السفر في نهاية العام.



· يمكن للمسافرين مع طيران الإمارات الاستفادة من خدمات إنهاء إجراءات السفر المريحة التي تشمل إنهاء الإجراءات من المنزل، أو مبكراً، أو عبر الأجهزة الذاتية، بالإضافة إلى خيار إنهاء إجراءات السفر في المدينة من خلال مكتب طيران الإمارات في أي سي دي بروكفيلد بليس في مركز دبي المالي العالمي بدبي.



· على المسافرين الوصول إلى المطار قبل موعد إقلاع الطائرة بثلاث ساعات كحد أقصى، كما يُنصح بإتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.



· يمكن للعائلات مع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة جوازات السفر.



· يمكن لضيوف الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال على طيران الإمارات المغادرين من المبنى 3 استخدام ممر السجادة الحمراء الذكي لإتمام إجراءات الجوازات بسرعة ومن دون الحاجة إلى إبراز الوثائق.



· يرجى الاطلاع على أحدث لوائح وشروط السفر للوجهة المقصودة، والتأكد من تجهيز كافة الوثائق الضرورية للسفر قبل الوصول إلى المطار.



· احرص على وضع البطاريات الاحتياطية وبنوك الطاقة في أمتعتك اليدوية فقط.



· ينصح بتوديع العائلة والأصدقاء في المنزل، حيث يُقتصر الدخول إلى مباني المطار على المسافرين خلال فترات الذروة.



· يُوصى باستخدام مترو دبي للوصول من وإلى المبنى 1 والمبنى 3، مع العلم بأنه عادة ما يتم تمديد أوقات عمل المترو خلال العطلات ومواسم الذروة.



· تتوفر خدمات دعم خاصة للمسافرين من أصحاب الهمم، تشمل مسارات مخصصة لتسهيل إجراءات السفر، ومساعدة الضيوف الذين يرتدون قلادات عباد الشمس من قبل موظفين مدرَّبين. كما يوجد صالة سفر مخصصة لأصحاب الهمم في المبنى 2.



· يمكن متابعة آخر التحديثات حول الرحلات وأرقام البوابات عبر خرائط DXB Express التفاعلية التي تساعد المسافرين على التنقّل بسهولة في المطار من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة والبحث السريع.



· عند الوصول إلى المطار، يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة المرافق المتواجدة في مطار دبي الدولي (DXB)، بما في ذلك المطاعم المتنوعة، ومتاجر سوق دبي الحرة، والفندق، فضلاً عن الاسترخاء في صالات الانتظار قبل موعد رحلتهم.