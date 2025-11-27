«أدنوك للغاز» و«إمستيل» تُوقّعان اتفاقية بـ 15.4 مليار درهم 

أعلنت شركة «أدنوك للغاز» توقيع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة تراوح بين 12.85 و15.42 مليار درهم مع شركة «إمستيل»، المتخصصة في إنتاج الحديد الصلب ومواد البناء.

وتنص الاتفاقية، التي تسري لمدة 20 عاماً، تبدأ بدءاً من الأول من يناير 2027، على ضمان إمدادات مستقرة وموثوقة من الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات، لدعم عمليات «إمستيل» وتعزيز نموها المستقبلي.

وأفاد بيان بأن الاتفاقية تُمثّل إنجازاً مهماً يُرسخ الشراكة طويلة الأمد بين «أدنوك للغاز» و«إمستيل»، وتؤكد التزام الطرفين بالإسهام في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، كما تضمن توفير إمدادات طاقة موثوقة لأحد أبرز المنتجين الصناعيين في المنطقة.

وقالت الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، فاطمة النعيمي: «تُؤكد هذه الاتفاقية المهمة والهادفة إلى تزويد شركة (إمستيل) بالغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات، الدور المحوري لشركة (أدنوك للغاز) في دعم النمو الصناعي والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات».

وأكدت التزام «أدنوك للغاز» بالاستمرار في القيام بدورها في توفير طاقة موثوقة ومنخفضة الانبعاثات لدعم الصناعات الوطنية، وتعزيز وزيادة القيمة، والإسهام في ضمان ازدهار الدولة على المدى الطويل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، المهندس سعيد غمران الرميثي: «تمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة تضمن إمدادات آمنة ومستدامة للطاقة لعملياتنا، وتؤكد التزامنا المشترك بتعزيز المحتوى الوطني ودعم مرونة الاقتصاد الوطني».